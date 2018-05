El alcalde de Valencia advierte a Iglesias y Montero de que la gente progresista debe ser "coherente"

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha manifestado este lunes, respecto a la compra de un chalé en la sierra madrileña por parte del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y la portavoz en el Congreso de esta formación, Irene Montero, que "la gente progresista, de izquierdas", debe "trabajar siempre" por "hacer coherente" lo que dice y lo que hace.

Así, ha instado a hacer una "reflexión" al respecto. Ribó se ha pronunciado de este modo tras participar en la presentación del nuevo proyecto de alumbrado público de Valencia, preguntado por la polémica en torno a la compra del citado inmueble por parte de Iglesias y Montero. "La gente progresista, de izquierdas, debemos trabajar siempre por hacer coherente lo que decimos y lo que hacemos", ha respondido el primer edil, miembro de Compromís.

Igualmente, Joan Ribó ha comentado que dicha polémica ha surgido en torno a "un asunto particular" de Pablo Iglesias e Irene Montero y a "otro partido" distinto a la coalición a la que él pertenece. "Estoy contento de que no afecte a Compromís. No es una cuestión de Compromís", ha señalado en esa línea.