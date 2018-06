Arrimadas: los independentistas están "salivando" ante el gobierno de Sánchez

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha asegurado este martes que los partidos independentistas están "salivando políticamente" ante el Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha calificado de "débil", "sin proyecto de futuro para España y maniatado".

Arrimadas ha pedido a Sánchez dos cosas: que no utilice a los millones de españoles que no son independentistas como "moneda de cambio" y que cuando escuche las exigencias del presidente de la Generalitat, Quim Torra, "tenga claro que está escuchando las exigencias de los independentistas".

Arrimadas ha asegurado que los soberanistas no dan su apoyo "a cambio de nada" sino que con su respaldo a Sánchez están dando "un pasito más" hacia la independencia de Cataluña.

En este escenario, Arrimadas ha pedido al Gobierno de España "protección" ante la flagrante "violación de derechos" y ha demandado un cambio en la ley electoral que "no cuesta nada y no hipoteca a nadie" y que cambiaría el panorama electoral en el Parlament.

Rivera apoya los presupuestos

En el mismo acto, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha confirmado que su partido no va a cambiar "de criterio" y peleará para "sacar adelante" los Presupuestos de 2018, aún en fase de tramitación, "a pesar de Sánchez y su 'no es no'".

Rivera, en un desayuno informativo, ha puesto en valor las cuentas públicas, y ha advertido de que no se dejará llevar en este momento "tan complejo", provocado por el cambio de Gobierno, por la "venganza", la "regañina" o la lucha entre "rojos y azules", ha asegurado.