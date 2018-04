Arrimadas pide al independentismo asumir que Puigdemont es "pasado"

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha sostenido este sábado que los partidos independentistas no forman un Govern porque "están muy cómodos diciendo que la culpa de todo es de Madrid". En declaraciones a los medios en su visita a la Feria de Abril de Barcelona, ha criticado que "si no hay ahora mismo un Govern es porque los partidos independentistas no han querido asumir el fracaso" y porque cree que no quieren afrontar la tarea de gobernar.

"No quieren gobernar porque saben que gobernar significa enfrentarse a las peores listas de espera de dependencia y a la comunidad autónoma más endeudada. Todo este tiempo que han estado sin asumir responsabilidades es porque están muy cómodos en este 'procés", ha recriminado.

PUIGDEMONT Y EL FUTURO POLÍTICO

Arrimadas ha advertido de que si no se logra formar un Govern y se repiten las elecciones será responsabilidad de los partidos independentistas porque "no han tenido la valentía de reconocer que esto ha sido un fracaso y que Puigdemont no forma parte del futuro político de Cataluña, sino que forma parte del pasado".

Ha reclamado "realismo y 'seny", que presenten a un candidato a la Presidencia de la Generalitat que respete las leyes y pueda gobernar de manera efectiva, y que dejen de lado sus discrepancias. "Cataluña no puede estar parada ni por los deseos de un fugado de la justicia como Puigdemont ni por las discrepancias internas de los partidos independentistas", ha añadido.

La líder de Cs ha recordado que el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) dictaminó que la reforma de la ley de Presidencia para investir al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a distancia, vulnera el Estatut y la Constitución, por lo que pide que abandonen esta vía. "Si hay un informe clarísimo por unanimidad del CGE que les ha dicho que es una locura y es ilegal, que no nos hagan perder más el tiempo", ha sentenciado.

Preguntada por la intención de JxCat de no desobedecer para tirar adelante esta reforma, ha afirmado que quieren "ver hechos". Además, ha reiterado su crítica al Gobierno central por no recurrir la delegación del voto de Puigdemont y el diputado de ERC, Toni Comín, y ha avisado de que si no lo hace "tendrá que dar muchas explicaciones".