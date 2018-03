El Ayuntamiento de Madrid niega órdenes de no patrullar por Lavapiés

El delegado de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Javier Barbero, ha asegurado que desconoce la existencia de órdenes para que el miércoles no se patrullara por Lavapiés, algo que le "extrañaría", y ha defendido que quien puede sentirse desamparado no es el Cuerpo de Policía Municipal sino sólo algunos líderes sindicales. Por su parte, la Policía Municipal ha asegurado que los agentes vigilan el barrio con normalidad, aunque en algunas ocasiones como tras los disturbios que acabaron el miércoles con tres policías heridos se han dado órdenes diferentes para momentos concretos.

De hecho, los policías locales madrileños ya no van en patrullas de solo dos agentes. Desde que la tensión se ha instalado en el barrio, acuden de cuatro en cuatro o de seis en seis, según la hora del día.

Las declaraciones de Barbero en los pasillos de Cibeles se han producido tras la concentración de delegados de cuatro de los cinco sindicatos de la Policía Municipal. "No me constan (esas órdenes). Me extrañaría mucho porque en el funcionamiento autónomo de la Policía Municipal está garantizar la convivencia. No tengo ningún dato al respecto", ha trasladado a la prensa. También ha retado a quien ha afirmado esto (una orden verbal) que lo demuestre con pruebas.

La dirección del Cuerpo se ha referido así, en un comunicado, a la información difundida por sindicatos policiales que aseguraba que el inspector jefe ordenó ayer verbalmente a los agentes municipales no patrullar de manera preventiva por Lavapiés, y que solo acudan a requerimientos concretos por llamadas de ciudadanos.

Prudencia

Sobre por qué no se dio información antes, el delegado ha contestado que en la noche del jueves, cuando murió Mmame Mbaye, "había muchas informaciones, algunas con algún punto de contradicción, entre otras una información que procedía de la Jefatura de la Policía Nacional". "Hicimos un ejercicio de prudencia sabiendo que era un ambiente muy caldeado", ha defendido.

Barbero ha contestado que no presentará su dimisión porque la actuación hecha "ha sido correcta" aunque desde el punto de vista técnico "hubo algunas cosas que pueden ser discutibles". En todo caso, "la información se dio antes de 24 horas y la actitud y la conducta narrativa del Ayuntamiento ha sido correcta". "No voy a dimitir por algo que considero correcto", ha terminado.