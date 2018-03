Cifuentes denuncia un complot pero no aporta el máster

Cristina Cifuentes denunció ayer que la polémica sobre el máster forma parte de una «operación» contra ella, para acabar con su carrera política y dañar su trayectoria personal. La presidenta madrileña comentó la «complicada» situación que atraviesa en un discurso en el comité ejecutivo del PP de Madrid, ante el que no aportó ninguna prueba contundente que cierre esta polémica, como podrían ser una copia del registro de entrada en la universidad del trabajo de fin de máster o el trabajo en sí mismo. Y anunció que, personalmente y no como presidenta del PP madrileño, va a presentar una querella criminal contra la periodista de eldiario.es que dio la información y también contra su director, Ignacio Escolar, por haber publicado «falsedades».

Cifuentes, que insistió en que no recibió ningún trato de favor de la Universidad Rey Juan Carlos, aseguró que ha sido «injuriada» y «calumniada» e informó de que pedirá pruebas periciales de las agendas personales de ella y de los profesores para demostrar que no miente y que fue perjudicada por un error en la transcripción de las actas. Fuentes de su equipo comentaron que hay otras personas de esa misma promoción del Máster de Derecho Autonómico 2011-2012 que también sufrieron esos fallos y que, pese a que el máster era presencial, la política llegó a «acuerdos» con los profesores para no asistir a clase, motivo por el que los alumnos que sí acudieron no pudieron verla.

En todo caso, en su equipo confían en que la universidad dé a conocer el trabajo de fin de máster, algo que Cifuentes no puede hacer, añadieron, porque lo perdió en una mudanza. «Acabará saliendo», dijo una portavoz, que apuntó que se ha dado permiso a la universidad para que lo publique. «Conmigo no van a poder, como no van a poder con todos nosotros, que se enteren», declaró la presidenta ante el comité ejecutivo, donde se quejó que quienes más combaten la corrupción y las malas artes más se ven «perseguidos». En este contexto, Cifuentes ha afirmado que sus «adversarios políticos» son los que están perpetrando «ataques feroces» contra ella y contra el PP de Madrid por la lucha de su Gobierno «contra la corrupción». «Levantar alfombras, abrir ventanas y regenerar la vida política y las instituciones, afecte a quien afecte y caiga quien caiga, tiene un alto precio», denunció.

Según Cifuentes, la noticia sobre el posible fraude llega poco después de otro episodio que, a su juicio, forma parte de la «operación» contra ella: las declaraciones «machistas, injuriosas, calumniosas y difamatorias» de Francisco Granados. Hace seis semanas, el exdirigente conservador la acusó de estar al tanto de la supuesta caja b del PP de Madrid. La presidenta habló ante los miembros de su partido pero no quiso contestar las numerosas preguntas que tenía la prensa para ella. Los grupos de PSOE-M, Podemos y Ciudadanos registraron una petición conjunta para pedir un pleno extraordinario en el que deberá dar explicaciones. Será el 4 de abril.

Los socialistas madrileños anunciaron que planean «acciones contundentes» si la presidenta no da explicaciones «veraces» y sopesan presentar una moción de censura, informa Juan Ruiz Sierra.

Escolar, director de eldiario.es, contestó a la maniobra de Cifuentes asegurando en Twitter que no tienen «miedo». «Tenemos la verdad de nuestra parte. Hemos mostrado todos los documentos y demostrado las irregularidades».