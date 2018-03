Cs: «¿Cuánto tiempo van a mantener esta mentira?»

Fiel a su estilo duro, Inés Arrimadas urgió a los partidos independentistas a que dejen de mentir. «Basta de farsas. No solo nos insultan, nos ningunean, nos tienen al margen, es que a sus propios votantes les están mintiendo sobre la república catalana. No les van da a los suyos ninguna República catalana independiente. Dejen de mentir», clamó. No ahorró reproches tampoco para el nuevo presidente del Parlament, Roger Torrent, al que acusó de ser «la señora Forcadell 2.0, saltándose las resoluciones del TC y poniendo en la ilegalidad al Parlament». Ciutadans anunció que presentaría un recurso de amparo al entender que la votación del texto transaccionado implicaba que se habría aceptado previamente.