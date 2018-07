La familia de Franco no se hará cargo de los restos del dictador

La familia de Francisco Franco no se hará cargo de los restos del dictador cuando sean exhumados del Valle de los Caídos, una decisión que ha dilatado y dificultado los preparativos puestos en marcha por el Gobierno para el traslado. Fuentes gubernamentales confirman que la Iglesia no pone trabas al traslado y que la voluntad de los herederos de no asumir los despojos del general es el motivo de parte del retraso.

El Ejecutivo preveía exhumar a Franco durante este mes de julio, un plazo que difícilmente podrá cumplirse. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señaló este martes ante el Congreso que será "en breve", y la vicepresidenta, Carmen Calvo, apunta a "al final del verano" como fecha posible. Se baraja el mes de agosto.

"La Iglesia no pone objeción. La familia parece que no se va a hacer cargo de los restos", ha confirmado Calvo, quien admite que "si la familia hubiese aceptado la recpeción de los restos de los familiares hubiera sido más sencillo y más rápido".

En una entrevista en la Ser, la vicepresidenta ha explicado que, en estas circunstancias, el Gobierno pondrá en marcha "todos los procedimientos". En ese operativo se incluye desde el traslado de los restos del dictador hasta las complejidades que implica intervenir en un espacio dedicado al culto pero que es público.

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ya confirmó este lunes que no existen "problemas" ni "escollos" en las conversaciones con la familia Franco, hecho que sugiere que el acuerdo o bien está en ciernes o es ya un hecho.

"Lo importante es que la decisión política está tomada vamos a dar cumplimiento al informe de los expertos que aprobó el Congreso", insiste Calvo.

Más allá de las negociaciones con la familia, el Gobierno viene trabajando desde hace días en la fórmula jurídica concreta para realizar la exhumación y el traslado.

Si nada se tuerce, la medida más simbólica del Gobierno de Sánchez estará ejecutada antes del 40 aniversario de la Constitución, en diciembre, para que tras cuatro décadas de democracia no se preserve para Franco un lugar de honor.