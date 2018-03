Las frases más destacadas del discurso de Carles Puigdemont

Algo más de 13 minutos ha durado el discurso de Carles Puigdemont en el que ha anunciado su renuncia a intentar ser investido como presidente de la Generalitat y ha señalado a Jordi Sánchez como sucesor. Estas son las frases más destacadas de su intervención.

Contra el Rey

-"Que el mundo conozca mejor los abusos de un régimen que pone a su jefe de Estado al frente de una estrategia de ir a por los catalanes, el inefable e inolvidable 'a por ellos' alentado desde una monarquía que ya ha dejado de representar por decisión propia a todos los ciudadanos".

Persistencia

-"No nos rendiremos, no abandonaremos, no renunciaremos mientras los argumentos sean la violencia, la imposición, el miedo, la violación de derechos fundamentales".

El 155

-"Las instituciones de los catalanes han sido ocupadas de manera ilegítima por quien no tenía ninguna autorización democrática para hacerlo".

El Consell de la República

-"En los próximos días convocaré a los miembros del Parlament para impulsar la nueva etapa y establecer el Consell de la República para que lidere el camino de la independencia efectiva. Un Consell que debe estar en estrecha colaboración con el Govern del interior [de Catalunya] para culminar el proceso constituyente".

Ofensiva jurídica internacional

- "Esta tarde, un equipo de abogados internacionales ha presentado en mi nombre una demanda contra el Estado español ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas por violación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Carta de los Derechos Civiles y Políticos".

"Pasar a la acción"

- "Ha llegado la hora de pasar a la acción para que los abusos del Estado no queden impunes. Los catalanes merecemos ser tratados con dignidad. Ningún pueblo que ha mantenido la defensa de la dignidad ha perdido nunca".

La renuncia "provisional"

- "Hoy he informado al presidente del Parlament de que, de manera provisional, no presente mi candidatura a ser investido presidente de la Generalitat y le he pedido lo más rápidamente posible la ronda de contactos con los diferentes grupos parlamentarios para proceder a la elección de un nuevo candidato a ser investido como presidente del Govern autonómico. Junts per Catalunya propondrá a Jordi Sànchez".

La justificación

- "En las actuales condiciones, esta (su renuncia) es la manera para que se pueda acordar un nuevo Govern lo más rápido posible, un Govern que respete el acuerdo de que nuestras instituciones deben seguir gobernadas por el independentismo y no el autoritarismo del 155. Ninguna motivación individual es indispensable para nuestro movimiento, pero al final del camino está vuestra victoria.

El fin de la "ocupación"

- "Ahora Madrid no tendrá ninguna excusa para mantener la ocupación de nuestras instituciones o que imponga una visión colonialista de nuestro futuro.

"Volver como un hombre libre"

- "Que todo el mundo lo tenga claro: no claudicaré, no renunciaré, no me retiraré ante la actuación ilegítima de los que han perdido en las urnas". "Tengo plena confianza en que un día, espero que bien pronto, podré volver a Catalunya como un hombre libre".