Puigdemont propone a Rajoy una reunión "sin condiciones previas"

Carles Puigdemont está dispuesto a mantener una reunión con el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, en Bruselas o en otra capital comunitaria que no se encuentre en España. Una reunión "sin condiciones previas" para abordar la nueva etapa política que se abre tras las elecciones de este jueves. En opinión del 'expresident' y cabeza de lista de Junts per Catalunya, ahora tiene que darse prioridad a la solución política y no a la "represión delirante".

Además, Puigdemont ha reclamado a la Unión Europea escuchar la voz de los independentistas. El 'expresident' no ha aclarado gran cosa sobre su eventual regreso a Catalunya y se ha limitado a reiterar que tendrán que darse las garantías para ello, es decir, que Madrid acepte el resultado de las urnas y permita su regreso sin que pese la espada de Damocles de la justicia.

"Rajoy tiene una oportunidad magnífica para buscar una solución y no crear más problemas", ha dicho Puigdemont en una rueda de prensa celebrada en la capital comunitaria en la que estuvo acompañado por varios miembros de la candidatura de JxCat.

Puigdemont ha responsabilizado a Madrid y a la aplicación del artículo 155 de la fractura que el procés ha provocado en la sociedad catalana y ha pedido a Rajoy “repatriar” a los policías enviados a Catalunya y a los “hombres de negro” que toman decisiones de manera “ilegítima”.

El expresident considera que la estrategia de Madrid para que el 21-D fuera un aval al artículo 155 ha fracasado y que el resultado obtenido por el bloque independentista les da el derecho a ser escuchados, incluso por las instituciones comunitarias.

“No le pido a la Comisión Europea que cambie de opinión, porque tiene derecho a apoyar la receta de Rajoy, aunque no haya funcionado. Solo le pido algo que hemos ganado en las urnas, que es que nos escuchen”, ha subrayado.