Pujol: "Le dije a Mas: toda la mierda para mí"

El 'expresident' de la Generalitat Jordi Pujol ve al PDeCat débil, asegura que le dijo al también 'expresident' Artur Mas que él se quedaría con "toda la mierda" y renunciaría "a los privilegios del cargo" a cambio de que el partido no renunciara a "su obra" en el Govern, que no está contento con el cambio de nombre de CDC, y, también, que ve a Oriol Junqueras como próximo presidentede la Generalitat debido a la situación de debilidad de PDeCat.

Todos estos titulares los ha dado Pujol en una charla con un grupo de jóvenes con los que se ha reunido en un restaurante de la calle de Rosselló de Barcelona, según explica este viernes 'La Vanguardia'.

En la misma conversación, Pujol habla incluso de Ada Colau: "Pueden pasar cosas... por ejemplo, podría ser que Colau fuera presidenta de Catalunya. Sí, podría ser. ¿Es probable? Creo que no, creo que no es probable". Sin embargo, el 'expresident' tiene una opinión distinta sobre las posibilidades de Junqueras: "Vamos a ver, si las cosas se desmejoran un poco por parte del PDeCat y todo esto, es fácil que el 'president' de Catalunya sea Junqueras. Con una alianza no sé con quien. Él solo tampoco, supongo que con una alianza con el PDCat, ¡supongo!. Si lo quieren, claro".

Jordi Pujol está siendo investigado por una confesión sobre sus fondos en andorra y sus hijos están imputados en varias causas judiciales por presuntos delitos fiscales.