Quim Torra aplaza la toma de posesión de los consellers

El presidente catalán, Quim Torra, decidió finalmente aplazar la toma de posesión de los consellers de su gabinete prevista para ayer miércoles. Según se desprende de un comunicado del departamento de Presidencia, Torra prefiere antes asesorarse legalmente sobre los pasos a seguir ante la negativa del Gobierno central a nombrar consejeros que actualmente están presos o huidos de España. Es Madrid, dado que el artículo 155 sigue vigente en Cataluña, quien tiene la postestad de publicar en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña el decreto de nombramiento del nuevo Govern firmado el sábado por Torra.

El president ha solicitado un dictamen a la Comisión Jurídica Asesora, órgano consultivo de la Generalitat, para conocer si existe alguna vía para publicar el decreto al margen de Madrid y así poder celebrar la toma de posesión e iniciar la andadura del nuevo Gobierno catalán.

También ha solicitado a la misma comisión jurídica que se estudien las medidas legales que se pueden emprender contra el Gobierno central puesto que, señala el comunicado, la publicación del decreto de nombramiento es un «acto debido que no debería de sufrir ninguna interferencia». «Los derechos políticos de todas las personas designadas para formar parte del Govern están intactos y, por tanto, no hay ningún motivo que justifique que no pueden tomar posesión de su responsabilidad (...). Solo la acción del Estado impide la formación del Govern y, por tanto, prolonga la vigencia de la aplicación del artículo 155 y la consiguiente suspensión del autogobierno», añade el texto difundido por la oficina del president.

Mientras, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría dijo en los pasillos del Congreso que si el 155 continúa vigente es responsabilidad de Torra, porque ha presentado cuatro consellers que no pueden cumplir con su trabajo. «Depende de Torra», respondió al ser preguntada hasta cuándo estatá intervenida la autonomía catalana. Santamaría sugirió que el president debe proponer otros consellers sin cargas judiciales.

«Si el presidente de la Generalitat quiere volver a la normalidad de las instituciones sabe lo que tiene que hacer, que es cumplir con el acuerdo del Senado y respetar los intereses de los catalanes, que lo que necesitan es un Gobierno efectivo», declaró la número dos del Ejecutivo central. El acuerdo del 155 de la Cámara alta señala que la intervención decaerá en cuanto todos los miembros del Ejecutivo catalán tomen posesión de sus puestos.

La vicepresidenta dejó claro que no tiene ninguna prisa para hacer público el resultado del análisis jurídico que encargó el fin de semana para argumentar por qué no publica los nombres de los consellers elegidos por Quim Torra en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña.

RECURSO DE CS CONTRA TORRA / Por su parte, Ciudadanos registró ayer en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña un recurso contencioso-administrativo contra la toma de posesión de Quim Torra, alegando que no se ajustó a derecho al no hacer «aceptación expresa y sin ambages del sometimiento a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, y lealtad a la Corona».