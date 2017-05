Rajoy asegura que no ha sido objeto de ningún intento de chantaje

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

JURAITO POR EL NIÑO JESÚS QUE YO SIENDO EL JEFE NO ME DI CUENTA DE NADA. PIENSO YO,QUE MAL JEFE TIENES QUE SER SI HUBO IRREGULARIDADES SUPUESTAMENTE Y NO SE DIO CUENTA..EL DE LUIS AGUANTA. Otra dice que algunos le salieron ranas,nada pues a la charca.