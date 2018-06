Rajoy deja la presidencia del PP

El líder del PP, Mariano Rajoy, ha anunciado hoy que dejará la Presidencia de la formación y cumplirá su mandato hasta el día que el partido elija a su sustituto: "Es lo mejor para el PP, para mí y para España", ha dicho ante el Comité Ejecutivo Nacional.

Rajoy ha añadido que va a convocar una junta directiva nacional para que a su vez convoque un congreso extraordinario que elija a su relevo, y ha explicado que no hará cambios ahora en la estructura orgánica del partido ni en el grupo parlamentario porque entiende que eso lo debe hacer ya su sucesor.

El líder del PP ha prometido hoy ponerse "a la orden" de quien le releve desde el primer momento. "Y a la orden es a la orden", ha enfatizado.

También ha prometido Rajoy que se pondrá a las órdenes de quien lidere el partido "con la lealtad" que su conciencia y sus cuarenta años al servicio del PP exigen.

Rajoy ha hecho esta promesa al finalizar su discurso ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP y tras haber anunciado su marcha, que se materializará en un congreso extraordinario del partido cuando sea elegido su sucesor.

Un final de discurso en el que Rajoy ha hablado con emoción y ha señalado que "pesa más" "la alegría" de haber compartido con sus compañeros este tiempo que "el inevitable sinsabor de abandonar la tarea en mitad de la cosecha".

"No me imagino mi vida fuera del PP, lo he dado todo desde hace muchos años", ha dicho Rajoy, quien ha prometido que no dejará el carné que le ha acompañado siempre. "Y allí donde me encuentre seguiré con vosotros en la senda que el PP transite".