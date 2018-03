Rajoy reniega de la "huelga a la japonesa" que propone la ministra Tejerina

A dos días de la gran movilización general convocada para este 8-M, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha desmarcado del llamamiento a la "huelga a la japonesa" que hizo la ministra de Agricultura, Isabel Tejerina, en relación a las mujeres que trabajan en el mundo rural. La presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, también ha avanzado que ella misma hará la huelga del día 8 "a la japonesa".

La sorprendente afirmación de Rajoy se ha producido después de escuchar una sentida intervención en defensa del colectivo de camareras de piso por parte de la senadora María José López Santana, de Nueva Canarias, que se ha confesado hija y nieta de 'kellys'. Tras relatar de forma pormenorizada la penosa jornada de una camarera de piso y sus duras condiciones laborales y salariales, López Santana ha terminado retando a Rajoy a "decirles ahora que el día 8 de marzo hagan una huelga a la japonesa. Que hagan 80 camas en lugar de 40". La senadora ha terminado preguntado qué está dispuesto a hacer el Gobierno para "garantizar unas condiciones de trabajo dignas" a las camareras".

"Créame si le digo que no me reconozco en la afirmación que hayan hecho o no algunos miembros de mi partido", ha dicho Rajoy, antes de elogiar la importancia del trabajo de las llamadas 'kellys' a favor del desarrollo de un sector turístico de calidad. El presidente ha acabado aceptando la petición de la senadora de recibir en La Moncloa a representantes de este colectivo laboral. Además, ha recordado que, como consecuencia del pacto presupuestario con Nueva Canarias, se consituyó en febrero una mesa de trabajo para mejorar las condicioes laborales de las 'kellys" y ha anunciado que el 22 de marzo se modificará la lista de enfermedades profesionales para dar cabida al síndrome del túnel carpiano de la mano, entre ellas.

Brecha laboral



El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha exhibido este martes la creación de empleo femenino como la principal baza a favor de la igualdad laboral entre hombre y mujeres. "El tema más importante es la creación de empleo y ahí avanzamos con fuerza", ha dicho Rajoy en la sesión de control del Senado en respuesta a la pregunta del senador socialista Ander Gil sobre las acciones pevistas por el Gobierno para avanzar en la igualdad de género

"Lo más urgente es el problema del paro. Y ya hemos recuperado todo el empleo femenino perdido desde a crisis", ha dicho el presidente del Gobierno. Rajoy ha recordado que en diciembre del 2017 se anotó el mayor número de mujeres afiliadas de la historia y que en febrero pasado había 280.520 más mujeres registradas en la Seguridad Social que un año antes.