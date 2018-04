La Rey Juan Carlos pide a la Fiscalía que investigue si hubo delito con el máster de Cifuentes

La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) llevará a la Fiscalía las informaciones sobre presuntos delitos relativos a las calificaciones que obtuvo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, tras cursar un máster de Derecho en el centro para que las investigue.

Según ha informado la URJC en un comunicado, el rector de la institución, Javier Ramos, ha tomado esta decisión como consecuencia de la investigación interna ordenada el pasado 21 de marzo y ante la aparición de informaciones que "pudieran ser constitutivas de delito".

El propio rector comparecerá ante los medios en el edificio de Rectorado del Campus de Móstoles para dar más detalles sobre este asunto.

Precisamente, este jueves se ha sabido que el tribunal del máster de Cifuentes no existió: las profesoras nunca se reunieron para examinar su TFM.

Un catedrático de la URJC, crítico

El catedrático de Ciencias Políticas y de la Administración de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) Manuel Villoria ha asegurado este jueves que los documentos aportados por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, tras la polémica surgida por su máster "no tienen ningún valor para el tema de fondo".

"Los documentos presentados no tienen ningún valor para el tema de fondo; ¿Usted se presentó al Trabajo Fin de Máster (TFM), qué día, con qué tribunal? Un día extrañísimo que no se lo puede creer casi nadie, no tiene ni pies ni cabeza", ha expresado Villoria en una entrevista en Onda Madrid recogida por Europa Press.

El catedrático de la URJC ha indicado que "lo grave" puede ser que "no haya ningún acta" o que "haya sido falsificada". Además, ha indicado que le "entristece" que la presidenta regional "haya dicho que ella es perfecta, y la URJC es un desastre, y que el consejero (Rafael Van Grieken) lo haya avalado siendo catedrático de esta Universidad". "Le diría que si la culpa puede estar en la URJC, ella dirige la URJC como presidenta de la Comunidad y habría un auditoría; si ya alguien ha falsificado la firma de las profesoras, tendrían que ir a Fiscalía y decir que se ha falsificado", ha apuntado.

Sobre las facilidades que pueden recibir los estudiantes de máster para no acudir a clase, Villoria cree que "no es así de sencillo". Ha explicado que "tiene que haber una autorización para no asistir basado en un procedimiento reglado". "Tengo casos de alumnos que lo explicaron muy bien, y otros con circunstancias especiales", ha añadido. "Eso no puede funcionar así, porque daría lugar a una situación arbitraria y los títulos se podían dar a cualquier amigo", ha apuntado a continuación.

En este sentido, Villoria ha incidido en el hecho de que "tiene que haber algún tipo de rastro". "Si no estaríamos en una posibilidad de manipular muy fuerte", ha advertido, para señalar a continuación que ya que Cifuentes no acudió a clase "correos ha habido y ese tipo de rastro se puede buscar".