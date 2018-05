Rivera pide seguir con el 155 hasta poner fin al separatismo

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, pidió ayer al Gobierno de Mariano Rajoy que no se levante el artículo 155 sobre Cataluña «hasta poner fin al proceso separatista» y calificó de «incendiario» el discurso de investidura de ayer del candidato Quim Torra, que «evidencia que no cumplirá la Constitución. Rajoy debe rectificar: no levantemos el 155 hasta poner fin al proceso separatista», escribió en su cuenta de Twitter. Rivera avisa de que Torra persistirá en tratar de investir a Carles Puigdemont, al que ve como presidente «legítimo». El líder naranja augura que una vez se forme el Govern, «se levantará formalmente el 155», por lo que entonces no «habrá ninguna excusa para trabajar sin descanso por la república».

Por su parte, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, pidió a Torra que abra una legislatura autonomista respetando la Constitución española y que gobierne «para el conjunto de los catalanes» y no «para el 47% que ha votado al bloque independentista». Asimismo, pidió a quien gobierne a partir de ahora Cataluña que «esté a la altura». Sobre el 155 recordó que el acuerdo con el Gobierno «es muy claro», en el sentido de que en el momento en que hubiera Govern «se levantaría» su aplicación.

El secretario de Análisis Estratégico de Podemos, Íñigo Errejón, aseguró que Quim Torra no es el mejor candidato para hacerse cargo de una Cataluña «diversa y plural», pero consideró «positivo» que se forme un Gobierno y se «recupere el diálogo y la normalidad». «En Cataluña hace falta un Gobierno que se siente a negociar cuanto antes con el Gobierno español para que se recupere la senda del entendimiento y la concordia», añadió.

Respecto a la petición de Ciudadanos de mantener el artículo 155 de la Constitución, Errejón contestó que Rivera no quiere ni diálogo ni que «la situación en Cataluña se calm. ¿Y por qué no lo quiere? Porque piensa: ‘Si mantengo la inestabilidad’ en Cataluña a lo mejor araño algunos votos», le reprochó.

El presidente de Aragón, Javier Lambán, fue uno de los más duros en su opinión. En su cuenta de Twitter escribió: «Es ya de todo punto insoportable que el tal Torras, Puigdemont y demás esperpentos independentistas estén destrozando la convivencia en Cataluña y devastando la imagen de España en el exterior. No mejoramos. Vamos a peor. Se impone una reacción cívica del país en su conjunto».

Y el gallego Alberto Núñez Feijóo replicó el discurso del candidato, y, ante sus alusiones a la posición mantenida por el rey Felipe VI, dijo: «Majestad, así sí». Torra exclamó «Majestad, así no», al igual que hizo Puigdemont tras el discurso del jefe de Estado del pasado 3 de octubre.