Torra advierte a Sánchez de que no habrá rendición independentista

Puesta de largo del Govern en el Parlament aun bajo los ecos de la moción de censura y la flamante presidencia del Gobierno de Pedro Sánchez. El 'president' Joaquim Torra ha trazado los principales ejes que se ha marcado el Ejecutivo catalán y en el que ha advertido que no habrá ninguna renuncia al programa independentistas. O "al mandato del 1-O reafirmado en las elecciones del 21D", en sus palabras. Con todo, Torra ha pedido a Sánchez que se "avenga a tratar con urgencia" el conflicto político catalán y le ha exigido, como se ha exigido a él mismo, "valentía y que asuma riesgos".

"Exigir la renuncia de los ideales para negociar significa, en el fondo, que no quieren negocia"” ha seguido Torra en referencia a la perenne advertencia de Sánchez, ahora, y Mariano Rajoy, antes, de que cualquier diálogo se circunscribirá dentro de los límites de la Constitución.

"Nosotros seguimos" ha apuntado el jefe del Consell Executiu, "la democracia no se rendirá, el anhelo de libertad no se rendirá. No hemos venido a rendirnos", ha aseverado a modo de advertencia. "Este es un Govern que defiende la república", ha sentenciado.

En lo que se refiere a los ejes del Govern, el 'president' ha puesto especial énfasis en la reversión de los "nefastos" efectos que la aplicación del artículo 155 ha tenido en Catalunya. También en el recuerdo a los presos en las cárceles madrileñas.

"GOVERN DEL LAZO AMARILLO"

La líder de la oposición, Inés Arrimadas, ha acusado a Torra de llegar a la Generalitat para "repetir los mismos errores" que su antecesor, Carles Puigdemont, decidido a "dinamitar el Estatut y la Constitución" con su nuevo equipo. Ha cargado contra el 'president' por diseñar un gobierno en el que pretendía incluir "más imputados que mujeres" y ha repasado los perfiles de los nuevos 'consellers'. A Pere Aragonès le ha regodeado que luciera hace años en un acto político un cartel en el que se podía leer "España nos roba", a Laura Borràs, que firmara el manifiesto Koiné y que hablara de "colonización lingüística" en Cataluña, y a Alba Vergés que "cerrara" la comisión de sanidad en julio. "Son el gobierno de los del lazo para los del lazo y eso nunca puede ser un gobierno de la Generalitat", ha espetado.

Ha aplaudido que Torra defendiera en su discurso el reciclaje y la sustitución de las botellas de plástico por vasos de cristal en el Parlament para recordarle que "el plástico amarillo también contamina" y emplazarle a "eliminarlo". También le ha reclamado que desculegue la pancarta a favor de la liberación de los políticos presos en el Palau de la Generalitat.

Y es que para Arrimadas, el plan del nuevo Govern de Quim Torra se resume en "victimismo" y "confrontación": "Ha prometido a los suyos un Estado propio en forma de republica y le va a dar un CDR en forma de Govern, dirigido solo a los que lleven un lazo amarillo", le ha afeado al 'president'.