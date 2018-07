10 mentiras sobre los inmigrantes

1.- «Traen enfermedades raras»

Tienen dolencias propias de un viaje largo y duro, pero no enfermedades contagiosas. Al llegar a puerto se les presta una primera asistencia sanitaria.

2.- «El Ayuntamiento les paga la estancia»

El Ayuntamiento de Mérida solamente ha cedido el albergue municipal ‘El Prado’ como centro de acogida temporal, el cual gestiona Cruz Roja Española.

3.- «Les van a dar trabajo»

Es falso. No se les reconoce el derecho a estar aquí, ni a trabajar legalmente. Que se les ofrezca un trabajo o una paga es una leyenda urbana.

4.- «Viven como reyes... tiene hasta wi-fi»

De manera temporal duermen en bungalows con literas. El acceso a internet sirve para contactar y localizar a sus familiares. Es una manera de sobrevivir en un país cuyo idioma no conocen.

5.- «Son peligrosos, son musulmanes»

Muchas de estas personas huyen de la violencia racial islámica. Otras proceden de países de mayoría cristiana. Los terroristas no se «arriesgarían» a cruzar por el Estrecho.

6.- «Se les va a mantener mucho tiempo»

La acogida es provisional mientras se les facilita el desplazamiento a otros destinos donde tengan redes familiares o sociales. Mérida es una etapa de su viaje.

7.- «Son del barco Aquarius»

Es una información falsa. Son personas que han cruzado el Estrecho en patera jugándose la vida y que proceden de más de una veintena de países.

8.- «A los españoles no se les ayuda»

Cruz Roja ofrece ayuda a personas en desempleo, a mayores que viven solos, a familias en riesgo de exclusión... No hace distinción de nacionalidad, raza, religión ni condición social.

9.- «Ganan dinero con los inmigrantes»

Cruz Roja no es un negocio, es una institución humanitaria y la mayor parte de los involucrados son voluntarios. La labor no se hace a espaldas del Estado, no se trafica con inmigrantes.

10.- «Esto es un efecto llamada»

Estas personas llevan meses esperando a cruzar el Estrecho. Hay rescates todo el año. Y el aumento de llegadas es desde finales de 2016. No hay relación con el Aquarius.