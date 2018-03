460 universitarios en apuros reciben ayudas del Consejo Social de la UEx en 5 años

El Consejo Social de la Universidad de Extremadura (UEx) ha concedido ayudas a 464 universitarios en situación precaria en los últimos cinco años. Este órgano colegiado de participación social dejó de otorgar estas ayudas extraordinarias al estudio en el año 2005 y las recuperó siete años después. Tras la demanda de los alumnos y de la propia UEx, el Consejo Social volvió a lanzar en el curso 2012/2013 una nueva convocatoria después de que el Ministerio de Educación endureciera los requisitos para optar a las becas generales y se incrementara el precio de las tasas, especialmente de las segundas y ulteriores matrículas.

En aquel curso se concedieron en total 15.400 euros a 23 beneficiarios, pero el tiempo demostró que las necesidades eran mayores y que todavía hoy sigue siendo un recurso necesario. Tanto es así que en la nueva convocatoria de este curso, que se publicó el pasado 19 de marzo, se ha destinado a estas ayudas un presupuesto de 125.000 euros, la cifra más alta al menos desde que se recuperaron estas ayudas –esa cantidad se podría incrementar con el acuerdo favorable del pleno del Consejo Social, según recoge la convocatoria–. El presupuesto se extrae de la subvención nominativa que recibe este órgano de la Consejería de Educación. El plazo para optar a ellas estará abierto hasta el próximo 9 de abril y los requisitos económicos y académicos siguen siendo los mismos. Están destinadas a los alumnos de grados y máster con rentas familiares que no superen los 22.594 euros anuales con dos miembros computables, los 30.668 con tres miembros o los 36.421 con cuatro personas. En caso de que el solicitante alegue independencia familiar y económica deberá acreditar que cuenta con medios propios suficientes que le permitan esa independencia, como mínimo 5.550 euros anuales. En cuanto al requisito académico, el solicitante deberá tener superado al menos el 50% de los créditos matriculados en el curso 2016/2017.

MÁS BENEFICIARIOS / En los cinco últimos años en los que se han venido concediendo estas ayudas, fue precisamente el curso pasado cuando más presupuesto se destinó hasta ahora y también cuando más universitarios se beneficiaron de estos pagos, 171 en concreto. Las ayudas son incompatibles con otras becas y su cantidad es variable, según las circunstancias de cada caso. El pago es del 75% del importe abonado ya en concepto de tasas durante este curso pero no podrá superar los 1.000 euros por beneficiario. «En caso de existir crédito suficiente se podría llegar a conceder hasta el 100% del importe abonado en concepto de precios públicos, manteniéndose el límite de los 1.000 euros por beneficiario», explica la orden.

Desde el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Extremadura aplauden el aumento del presupuesto para esta nueva convocatoria pero critican los plazos. La presidenta de este órgano estudiantil, Amalia Molano, señala que en estas ayudas que son extraordinarias para las situaciones límite se debería tener en cuenta circunstancias excepcionales. «Ya tenemos casos de personas refugiadas en Extremadura y estas no pueden aportar cierta documentación necesaria para optar a esas ayudas, como los ingresos familiares y demás. Ya lo pedí en una sesión del Consejo Escolar, se deben estudiar bien ciertas circunstancias», señala Molano. Desde este colectivo insisten además en que las convocatorias no sean cerradas, sino abiertas. «Debería ser continua, imagínate que surge una situación familiar dramática y ese estudiante se queda sin opciones de continuar el curso». Por último, y no menos importante, también piden más celeridad en el abono de las ayudas. «Tardan muchísimo en pagarse. El año pasado salieron en mayo y se concedieron en octubre; este año acaban de salir en marzo y cuándo se resolverán». Ocurre, dice, algo similar con las becas de la Junta, que el curso pasado se abonaron a finales de junio o julio. «La beca se necesita para subsistir durante el curso no como una recompensa al final», arguye la presidenta del Consejo de Estudiantes de la UEx.

Estas ayudas complementan otras medidas para facilitar los estudios a los alumnos con menos recursos como el pago fraccionado de las tasas, que desde este curso se puede realizar en 10 plazos.