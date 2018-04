bernal anima a vender los aceites a nivel global

La consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García Bernal, animó ayer a profesionales del sector del olivar a generar mayores ventas de los aceites de calidad a buen precio en mercados globales para «potenciar más» el empleo en el ámbito rural. Así lo señaló en la inauguración de la III edición de Agroliva en Monterrubio de la Serena, donde reiteró que «se están haciendo las cosas bien en el sector, pero ya no basta con producir calidad y cantidad, aunque es imprescindible y ahí no podemos bajar la guardia, pero eso solo no basta». Bernal precisó que hay que pensar en mercados globales a la hora de vender.