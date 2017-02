Concluye sin éxito la búsqueda de Manuela en el pantano de Tentudía

Con la caída del sol, el Grupo de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil (Geas) daba por concluido el importante operativo que ha llevado a cabo en las aguas del pantano de Tentudía en busca de algún indicio sobre el paradero de Manuela Chavero. Tras 22 horas de inmersión, sobre las 18.30 de ayer los agentes decidieron suspender la búsqueda, en la que se ha utilizado como principal novedad la tecnología de un robot submarino que ha permitido visualizar minuciosamente las zonas más profundas del pantano.

«Nuestro trabajo ha servido para que la familia tenga la tranquilidad de que se está haciendo todo lo que se puede», explicó al término del dispositivo Juan Moreno, responsable del Geas para Extremadura. Ayer los trabajos se centraron en la margen derecha del embalse y según Moreno, «aunque no se pueda decir rotundamente que Manuela Chavero no está bajo las aguas del pantano, el porcentaje de que de que su cuerpo no se encuentre allí ronda el 99%».

PERSEVERANCIA / Emilia Chavero, hermana de la desaparecida y testigo del operativo por segundo día, mostró su «agradecimiento» a la Guardia Civil por el trabajo realizado, una gratitud que selló con sendos abrazos a los responsables de los Geas en Extremadura y Sevilla, Juan Moreno y José Ángel Criado, respectivamente. Tras la inquietud y ansiedad del primer día, Emilia se mostró ayer más relajada, aunque una vez concluido el operativo volvió a derrumbarse. «Mi hermana está muy cerca, en los alrededores de Monesterio, pero aquí en el pantano yo creo que no», dijo. «Voy a seguir buscándola. Hasta que no la encuentre no voy a parar. Si tengo que mover cielo y tierra, lo voy a mover. Eso que no le quepa duda a nadie», concluyó la hermana de Manuela, que sigue confiando en que las investigaciones policiales den fruto «en muy poco tiempo».

Al embalse también acudió para acompañar a la familia Dina Bella, concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Monesterio. La edil insistió en que tanto el consistorio como todo el pueblo «acompaña y está presente para dar apoyo y que los familiares puedan sentirse arropados en todo momento». Al igual que Emilia, deseó que «esta angustiosa situación pueda resolverse cuanto antes».