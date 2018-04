Consejería y sindicatos pactan dividir la región en 8 áreas educativas

El nuevo decreto de interinos está más cerca. La consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, y representantes de los sindicatos educativos acordaron ayer los puntos generales de la nueva norma en la que se incluye la zonificación, la rebaremación y la creación de una lista supletoria para quienes no aprueben las oposiciones, entre otras medidas. De momento es un primer avance importante, pero aún quedan por cerrar el documento definitivo, que previsiblemente podría estar listo en las próximas semanas. Gutiérrez explicó que en la mesa técnica de ayer hubo avances «muy significativos» en el nuevo decreto que sustituirá al del 2007 y entre ellos destacó la ampliación de la zonificación de los lugares de petición de destino ya que antes eran dos, las provincias de Cáceres y la de Badajoz, y ahora va a haber ocho zonas, cuatro en cada provincia. Esta medida incide directamente en la conciliación laboral y personal de los docentes interinos que, de este modo, podrán elegir la zona en la que quieren trabajar. Aún no se ha perfilado cuándo entrará en vigor esta medida. Además se han incluido en las casuísticas de las renuncias a las plazas vacantes asuntos como la paternidad, el acogimiento o la adopción de menores y las enfermedades graves justificadas, que hasta ahora no estaban contempladas.

Otro acuerdo es la creación de una lista supletoria en la que se incluyan a los docentes que se hayan presentado a las oposiciones pero que no hayan aprobado el proceso selectivo. Esta lista supletoria tendrá prioridad sobre las extraordinarias de la propia Administración autonómica.

La negociación del decreto continuará previsiblemente la próxima semana, cuando se analizarán las demandas individuales de cada uno de los cinco sindicatos.

Más allá de este anunto, la consejería señaló ayer que a partir del 2 de mayo se abordará en mesa técnica la recuperación de la jornada de las 18 horas lectivas en Secundaria.

En una segunda renuión mantenida ayer entre la administración y los sindicatos también se dio el visto bueno a una nueva convocatoria de acreditación y habilitación lingüística que saldrá en las próximas semanas. Los docentes que deseen impartir clases en los programas bilingües y participar en esta nueva convocatoria deberán estar en sen situación de servicio activo, o ser integrantes de la lista de interinos, así como acreditar la competencia lingüística en nivel B2.