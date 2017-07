Cuarta avería de un tren de la línea extremeña en tan solo diez días

No pasa nada!!! Mientras a los que piden la independencia le dan 4.000 millones para trenes y carreteras, a los Extremeños nos dan por cu**. Es la misma historia de siempre, si en Moncloa manda uno de Galicia el dinero va a parar a Galica, si alguien pide infependencia, el dinero va para esos, y si un Extremeño necesita algo, ya lo podrá Portugal... y sino, que se aguanten no?? Siempre la misma historia y siempre los mismos perjudicados. Y además si eres ciudadano de la provincia de Cáceres te va a tocar vivir esta situación por partida doble, la primera es que en Madrid no se acordarán de Extremadura hasta que no necesiten votos; y el segundo desprecio, querido cacereño, es el de la Junta de ExtreMérida, que sólo se acuerda de la provincia del norte para pedir impuestos y llevarselos a rotontodas emeritenses, a contratar a Ricky Martin o traer alguna obra de teatro... es así! Y lo sabemos todos!