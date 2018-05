Dos muertos mientras auxiliaban a un conductor accidentado en la A-66

Dos varones fallecieron ayer atropellados en la A-66, a la altura del municipio sevillano de Guillena, cuando se encontraban auxiliando en la calzada, junto a una tercera persona, a un conductor de un vehículo accidentado y que se encuentra gravemente herido. Según informó a Europa Press la Guardia Civil, el trágico suceso tuvo lugar sobre las 06.30 horas en la A-66, sentido Mérida. Inicialmente, se había registrado un accidente entre un turismo y un camión, quedando el primero en la mediana de la autovía.

El conductor del camión se bajó del vehículo para auxiliar al chófer del turismo con el que había chocado. Del mismo modo, dos vehículos que circulaban a continuación se pararon y sus conductores, únicos ocupantes de los mismos, se bajaron con el propósito de ayudar al varón accidentado. Uno de los dos conductores que se bajaron a auxiliar al herido era médico y el otro un joven, trabajador de la mina de Aguablanca, uno de la decena de personas que aún trabajan en la explotación en tareas medioambientales y de mantenimiento. Al parecer, iba a la mina a trabajar cuando ocurrió el accidente. Desde el Ayuntamiento de Monesterio y CCOO Aguablanca enviaron notas de condolencias, mostrando su pesar a familiares y amigos por el fallecimiento del compañero.

«SE HA DESPISTADO» / Cuando el camionero, el médico y el joven se encontraban atendiendo al varón accidentado, que presenta un estado muy grave, un conductor «se ha despistado» y los arrolló, causándoles la muerte al médico y al joven, mientras el camionero logró salvarse.

Hasta el lugar se desplazaron alertados por el centro coordinador efectivos de bomberos, Guardia Civil, servicios sanitarios de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) y Mantenimiento de la Vía. A causa del suceso se produjeron retenciones en la vía.

MUERTO EN VEGAS ALTAS / Por otra parte, la Guadia Civil investiga la muerte de un varón de 39 años que sufrió un accidente con su moto la noche del miércoles en la carretera EX-105, en las proximidades de Guareña, aunque su cuerpo no fue encontrado hasta las diez de la mañana. Según informó a Efe la Guardia Civil de Tráfico, el accidente se habría producido a la altura del kilómetro 11,690, entre Don Benito y Guareña sobre las 23:45 horas, según alertó a su mujer el propio accidentado. No obstante, aunque fueron enviados a la zona tres equipos de la Guardia Civil, no lograron encontrarle hasta las diez de la mañana, por lo que se están investigando las circunstancias de su muerte.