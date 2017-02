España y Portugal llegan a un acuerdo amistoso sobre el almacén de residuos de Almaraz

cOMPRUEBO QUE A LOS PORTUGUESES LES ENGAÑAN COMO A NOSOTROS. pREGUNTO: - Que ha hecho la Junta, todos los partidos con representación, para no permitir la apertura del cementerio. - Que ha hecho la Junta para no prorrogar la vida útil de la Central hasta el 2030. - Que información da la Junta soabre todos los problemas que tiene la Central: MUchísimas averías, más de 50, fugas, un incendio,... y tengamos que enterarnos por un programa de la 6ª - el INTERMEDIO - para sabaerlo y no digan que son unos impresentables. Con un sentido de humos nos enteramos de las cosas. - Porque vendemos electricidad a los franceses y más baratas, porque ellos cierran las nucleares y nosotros la reabrimos y la prorrogamos. - Que beneficios obtenemos de TANTA MIERDA. NINGUNO. Los beneficios se los llevan las grandes empresas y todos los politicos callitos porque es un retiro de lujo para los cuatro "politiquillos"- Parece mentira que el Sr. GONZALEZ MARQUEZ nos de luego lecciones de honestidad y de apretarse el cinturon. Y cuando hay alguien que no interesa nos lo quitamos del medio, lease SR. SANCHEZ Y PEREZ CASTEJON. sRES. DE LA Junta a vds. se les elgio para defender los intereses de los extremeños no de las grandes empresas. No se les olvide.