Los estudiantes apoyan a Marisa González como rectora de la UEx

Acompaño en el sentimiento al nuevo equipo Rectoral por la “patata caliente” que va a heredar del equipo saliente, por ejemplo en el área de profesorado hay departamentos (uno de ellos el de “Destrucción”) en el que el nivel de chapuzas….. y mas “ cosas”, que ahí se practican, dejan como unos auténticos aficionados a los “profesores” participantes en el sainete de la Universidad Juan Carlos, que por cierto no han hecho nada que no se haga en el resto de las Universidades,, cosa que sabemos todos, incluido "Fray Gabilondo" , y no pasa “ná”. Está bien que la sociedad conozca la calidad de las Universidades españolas en general.