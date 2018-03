Extremadura estudia una rebaja de las tasas universitarias para el próximo curso

Las tasas universitarias podrían bajar el próximo curso. La Junta y la Universidad de Extremadura estudiarán la posibilidad de rebajar los precios de las matrículas de los grados y los másteres. El anunció lo hicieron ayer la vicepresidenta y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, y el rector de la UEx, Segundo Píriz, y se produce después de las últimas declaraciones del ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, quien aseguró que el ministerio reducirá la horquilla por la que las comunidades fijan sus tasas. El ministro abre la puerta incluso a la gratuidad de la enseñanza universitaria.

Sobre este aunto, la consejera se mostró convencida de que ambas partes llegarán a «la mejor solución posible» para los estudiantes. Por su parte, el rector señaló que una rebaja de los costes de los estudiantes «siempre será bienvenida», pero precisó que la cantidad que la universidad dejará de recaudar por una medida de este tipo, se debería de compensar con fondos procedentes de la Junta.

Así, la consejera y el rector recordaron que las tasas que abonan los estudiantes extremeños están entre las más bajas de España y desde este curso, además, se pueden fraccionar en diez plazos, por lo que es la que da más facilidades, apuntó Píriz. El rector se mostró favorable al sistema andaluz, en el que son gratuitas las primeras matrículas siempre que se apruebe el curso y también abogó por «estrechar» la horquilla para fijar las tasas, para evitar pagar hasta tres veces más por la matrícula en una universidad pública que en otra.

LA SELECTIVIDAD EXTREMEÑA / Por otra parte, Segundo Píriz también se refirió ayer durante su comparecencia ante los medios a la polémica que siguen envolviendo a los resultados de la selectividad extremeña. El rector de la UEx anunció que en el mes de mayo comparecerá junto a su homólogo de Salamanca, Ricardo Rivero, para desmentir «el bulo» de que en Extremadura se «inflan» las notas de selectividad. Es una acusación que parte desde altos cargos del Gobierno de Castilla y León que llevan tiempo culpando a la universidad extremeña de que las altas notas de los extremeños hace que copen las plazas de carreras muy demandas como Mediciana en universidades de Castilla y León, perjudicando de este modo a los estudiantes de esta comunidad. Con este argumento, el consejero de Educación castellanoleonés ha planteado la creación de una Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), la nueva selectividad, única. A esto Píriz no se opone si se dan las condiciones y se engrasa mucho la maquinaria, pero advirtió que hace dos años se dieron cuenta de que era «irrealizable y de muy difícil ejecución. Es verdad que en otros países se hace y no digo que ese no sea el futuro».

Respecto a la polémica, el rector aseguró que en la próxima comparecencia «vamos a desmentir todos los bulos y todas las acusaciones que de una u otra forma se han hecho contra los estudiantes de Extremadura. Aquí no inflamos las notas en el acceso a la universidad», declaró el rector, que precisó que los resultados son «equiparables» al resto de España.