La Fempex dice que el decreto sobre el superávit no satisface las expectativas

Cumple las formas y los plazos, pero no da respuesta a las demandas. El presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex), Francisco Buenavista, manifestó ayer que el Real Decreto del Gobierno para la reinversión del superávit de los ayuntamientos, aprobado el pasado viernes, es «un parche decepcionante» porque exige muchos requisitos y no satisface a la región para gastar los 155 millones logrados en 2016. Además, y aunque amplía el catálogo de inversiones financieramente sostenibles, no da respuesta a las inversiones reclamadas y aplica restricciones muy importantes que limitan la capacidad de maniobra de las entidades locales.

Así lo afirmó ayer Buenavista en Mérida, en una rueda de presa en la que analizó el hecho de que el Consejo de Ministros haya aprobado el Real Decreto Ley con el que se abre la mano y se flexibiliza el gasto de las entidades locales en infraestructuras sociales, educativas, deportivas o culturales, antes de que el Consejo de Ministros aprobara ayer un proyecto presupuestario para 2018.

Según Buenavista, el Real Decreto cumple los plazos comprometidos con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) pero no satisface las expectativas de los gobiernos locales manifestadas por la Fempex. Según recoge Efe, Buenavista explicó que en los años anteriores el Presupuesto General del Estado (PGE) permitía que las entidades locales pudieran invertir los superávit de ejercicios anteriores pero que este año, debido a las dificultades para contar con unos PGE, ha habido que hallar «una solución urgente» sobre el superávit de 2017, de unos 6.800 millones de euros en el país.

El presidente de la institución agregó que, según el propio Gobierno central, solo se pudieron usar unos 700 millones de los 5.000 logrados en 2016, por lo que la FEMP reclamó que se flexibilizaran los criterios de utilización de esos remanentes municipales. No obstante, el actual Real Decreto va a mejorar poco la situación ya que no se modifican los requisitos de reinversión del superávit, no se atienden todas las reivindicaciones locales y hay restricciones muy importantes que limitan la autonomía de maniobra local como no superarse los límites de endeudamiento y que haya superávit y remanente de tesorería positivo. Asimismo, hay que estar al corriente de los pagos con la Seguridad Social y con Hacienda, y presenta un catalogo «muy restrictivo» del catálogo de competencias municipales redefinida por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

Todo esto implica que no se puedan usar esos recursos para los planes de empleo municipales y «no permite» tampoco la inversión en servicios sociales, así como en políticas de igualdad, de juventud o de vivienda. Para Buenavista, el Real Decreto es «un mal menor» y la Fempex reclama la reforma de las leyes para Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera con el objetivo de que se evite «la asfixia» de los municipios.