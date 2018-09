La Junta considera innecesario el almacén de Almaraz ante su posible cierre en 2020

La consejera de Economía e Infraestructuras de Extremadura, Olga García, ha considerado hoy que la puesta en funcionamiento del almacén temporal individualizado (ATI) en la Central Nuclear de Almaraz (CNA) no es "necesaria" ante el "horizonte" de cierre de la planta en 2020.

"La vigencia de las autorizaciones de los dos reactores de Almaraz cumple en 2020 y, basándonos en ello, no consideramos necesario la construcción del ATI, teniendo en cuenta ese horizonte", ha señalado García a preguntas de los periodistas en Cáceres

Así, ha recordado que su autorización es competencia estatal, algo que ha seguido los "trámites oportunos", entre ellos la consulta del ministerio a las administraciones, entre ellas la Junta de Extremadura, quien plasmó en sus observaciones que "no lo considerábamos necesario".

Al ser preguntada por la posibilidad de que el ATI no entrara en funcionamiento -previsto para antes del próximo noviembre-, García ha afirmado que no se puede tratar el tema nuclear como "una cuestión puntual", por lo que no se puede tomar una decisión "de forma aislada" del sistema eléctrico nacional.

En este sentido, ha recordado que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha anunciado que está en "avanzado estado de elaboración" una nueva ley de cambio climático que, a su juicio, recogerá "una planificación en materia energética y contemplará la materia nuclear".