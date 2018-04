La Junta prevé hasta 24.000  para gerentes que dinamicen el comercio

Mejorar la competitividad del pequeño comercio y atraer a los consumidores a los establecimientos que constituyen el grueso del tejido comercial de la región. Es el doble objetivo del decreto en el que trabaja la Consejería de Economía e Infraestructuras para ayudar a los ayuntamientos con hasta 24.000 euros para contratar a gerentes que pongan en marcha durante al menos tres años proyectos de animación comercial, que fomenten el asociacionismo, coordinen a las asociaciones de comerciantes y promuevan la colaboración de este sector con otros como el turismo, el ocio y la hostelería. La Junta subvencionará el 80% de los gastos que prevé cubrir la ayuda (nómina y seguridad social del gerente), hasta 30.000 euros como máximo.

El borrador del decreto, que se encuentra en fase de exposición pública, concreta que las ayudas están destinadas a municipios de más de 6.500 habitantes, lo que restringe a una veintena de localidades las que pueden optar a esta ayuda (13 de la provincia de Badajoz y 9 de Cáceres según los datos del último padrón del INE). En la provincia pacense serían, además de Badajoz y Mérida, Don Benito, Almendralejo, Villanueva de la Serena, Zafra, Montijo, Villafranca de los Barros, Olivenza, Jerez de los Caballeros, Azuaga, Guareña y Fuente del Maestre. En cuanto a la provincia de Cáceres estarían, además de la capital, Plasencia, Navalmoral, Coria, Miajadas, Trujillo, Talayuela, Moraleja y Jaraíz de la Vera. Serán los ayuntamientos los que tengan que solicitar la incorporación de un gerente y tramitar las ayudas ante la Junta.

valoraciones/ Las asociaciones de comerciantes no rechazan la medida aunque en el caso del colectivo de Cáceres, AECA, consideran que «no está bien enfocada porque no se incluye a los municipios pequeños que son los que más precisan de esa figura». Fuentes del colectivo recuerdan que ya existe allí la figura del gerente por lo que lo que plantea el decreto de la Junta de Extremadura «puede hacer que se solapen». En todo caso añaden que «si la ayuda sirve para que el Ayuntamiento de Cáceres se ponga las pilas con el comercio, será bienvenida, porque se diseñó un plan del comercio del que no se ha hecho nada», cuestionan.

Por su parte el presidente de la la Asociación de Comerciantes de la Calle Menacho, Félix Retamar, lo ve como «una buena idea en la que «hay flecos por resolver». Entre ellos se refiere a cómo se llevará a cabo la designación de los gerentes y cómo se va a ejecutar también ese plan de actividades que esa nueva figura debe coordinar. «Lo que pedimos es que se cuente con nosotros para diseñar esos planes de dinamización, para que vayan acorde a nuestras verdaderas necesidades» reclama el comerciante.

Este proyecto de decreto se tramita de forma paralela a otros dos que se encuentran también en exposición pública y que persiguen igualmente la dinamización comercial. Uno de ellos es el de promoción comercial de franquicias, con ayudas de hasta 5.500 euros para que se constituyan como franquicias aquellos negocios con más de tres locales en la región. La suvención se puede elevar hasta los 10.000 euros para realizar actividades de promoción, como asistir a ferias o encuentros empresariales.

Un tercer decreto contempla además ayudas de entre 3.000 y 6.000 euros para fomentar la constitución de nuevas asociaciones de comerciantes.