La ley de parques de ocio de Extremadura reducirá a la mitad todos los plazos administrativos

Un parque de ocio en La Siberia? Y quién se supone que va a ir? No veo manadas de gente yendo a Castillblanco al parque de ocio. Si no son rentables Isla Mágica o terra Mítica, no acabo de ver la rentabilidad a otro el tan maravilloso lugar, lleno de hordas de turistas. Así nos va; no queremos minas, ni refinerías, ni minas; ni nada parecido que crea empleo estable y de cierta calidad. Queremos ocio al que van a acudir cuatro despistados. En fin...Extremadura viva.