Medallas de Extremadura a la caridad, investigación, cultura, música y prensa

La ayuda a los más necesitados, la cultura, la investigación, la música y el periodismo protagonizan las Medallas de Extremadura de este año, que serán entregadas durante el acto institucional del Día de Extremadura el 7 de septiembre. La monja sor Cristina Arama Astigarraga, el periodista Ángel Sastre Canelas, y la investigadora María Victoria Gil Álvarez recibirán el galardón en solitario; mientras que la Medalla será compartida para la Federación Extremeña de bandas de Música y el grupo Manantil Folk, y también compartirán el pintor Jaime de Jaraíz (a título póstumo) y el maestro y responsable de la Casa de Extremadura en Sevilla, Gonzalo Martín Domínguez.

Este fue uno de los asuntos aprobados ayer por el Consejo de Gobierno y de los que informó posteriormente el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que destacó la labor de todos los premiados.

En relación a sor Cristina Arana Astigarraga, de 94 años, subrayó su trabajo desde hace décadas con los más desfavorecidos y en el comedor social Virgen de Acogida de Badajoz. Nacida en Bergara (Guipúzcoa) en 1924 y residente en Extremadura desde hace más de 70 años, sor Cristina ha dedicado toda su vida a la atención y cuidado de las personas más vulnerables, «lo que le hace merecedora del máximo reconocimiento que otorga la comunidad», indicó el jefe del Ejecutivo regional.

«nO PUEDO, NO QUIERO, NO DEBO» // Sin embargo, ella manifestó ayer que este galardón debe otorgarse a la congregación de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl en su conjunto. «No he hecho nada de particular, sólo cumplir con mi obligación. No soy una persona que haya sobresalido en alguna cosa, sino una sencilla hermana, y no me pegan estas cosas. No puedo, no quiero, no debo», insistió, por lo que cree que el galardón debe otorgarse a la congregación en su conjunto.

Respecto a otro de los galardonados, el periodista Ángel Sastre (Don Benito, 1980), Fernández Vara recalcó su trabajo en situaciones de conflicto; de hecho estuvo secuestrado en Siria por una filial de Al Qaeda casi diez meses entre 2015 y 2016. Su profesionalidad y espíritu de denuncia social le ha llevado a narrar las injusticias, guerras y conflictos que se dan en numerosos países, como Siria, Venezuela, Brasil, Guatemala y Argentina, señaló el presidente extremeño.

Asimismo, avaló el trabajo de la investigadora y presidenta de la Asociación Extremeña de Alérgicos de Alimentos (AEXAAL), María Victoria Gil, natural de Almendralejo (1973). Mentora del proyecto STEM TALENT GIRL, orientado a inspirar, educar y empoderar a niñas, jóvenes y mujeres con el fin de que desarrollen su talento y realicen carreras profesionales en las áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, Gil Álvarez centra su labor investigadora en la síntesis orgánica y en la denominada ‘química verde’; y recientemente ha abierto diversas líneas de investigación sobre la preparación de alimentos funcionales y el estudio de bioactividad de residuos agroalimentarios.

GALARDÓN COMPARTIDO // Fernández Vara también elogió al maestro Gonzalo Martín Domínguez, presidente de la Casa de Extremadura en Sevilla, por su compromiso con las raíces y cultura de su tierra, raíces que han contribuido a fortalecer los lazos históricos de Extremadura y Sevilla.

Compartirá galardón con él, a título póstumo, el pintor Jaime García Sánchez, conocido como Jaime de Jaraiz, natural de Jaraíz de la Vera (1934). Llevó el nombre de la región y el de Jaraíz de la Vera por salas de exposición de todo el mundo durante más de 30 años. Sus obras se han expuesto en ciudades como Estocolmo, Nueva York o Johannesburgo. En declaraciones a Efe, el alcalde de Jaraíz de la Vera y uno de los impulsores de la concesión del galardón para el artista local, Luis Miguel Núñez, afirmó ayer que toda la localidad se encuentra «profundamente contenta, orgullosa y satisfecha de que el trabajo artístico de Jaime de Jaraíz se reconozca».

También compartirán Medalla la Federación Extremeña de Bandas de Música, con 62 agrupaciones integradas y más de 3.100 los músicos federados; y el grupo ‘Manantial Folk’, agrupación de música tradicional fundada en 1981 en Madrigal de la Vera. Ángel Tirado, componente y miembro fundador del grupo musical, aseguró ayer que este galardón es un «auténtico reconocimiento» del trabajo que llevan a cabo desde 1982 «intentando ilusionar a todos los extremeños con los valores propios de esta tierra». Esta agrupación ha llevado su música a los mejores escenarios de medio mundo, pero siempre han tenido una «predilección especial» por los pueblos pequeños.