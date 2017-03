Una modificación del PIR de la Plataforma Logística de Badajoz permite ya su construcción

Las obras de la Plataforma Logística del Suroeste Europeo, en Badajoz, comenzarán en "muy corto espacio de tiempo", después de que el Consejo de Gobierno de la Junta haya aprobado hoy la modificación de este Proyecto de Interés Regional (PIR) con una serie de cambios que ascienden a 869.000 euros.

Así lo ha explicado en rueda de prensa la consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García Bernal, acompañada de la portavoz del Ejecutivo extremeño, Isabel Gil Rosiña.

La consejera ha detallado que esta modificación por valor de 869.591 euros representa el 6,91 por ciento del importe por el que se adjudicó la obra de urbanización de la primera fase (de 60 hectáreas), que ascendía a 12.579.450 euros, a los que suma ahora esta nueva cantidad.

En concreto, se han introducido en el proyecto modificaciones debido a informes de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) sobre la red de saneamiento (446.000 euros), debido al paso bajo el ferrocarril (191.000 euros), relacionados con la red eléctrica (102.000 euros) y el gas (128.000 euros).

Si no se hubieran hecho estos cambios, ha aseverado García Bernal, este proyecto "no hubiera podido comenzar" porque "no estaba bien hecho el anteproyecto de la Plataforma Logística" y "se había adjudicado proyecto y obra sin tener informes de las organizaciones y administraciones competentes en muchos casos".

Ha recordado que, una vez aprobada la modificación del PIR en noviembre de 2016 por parte del Ministerio de Fomento, la consejería "levantó la suspensión" de ese contrato de proyecto y obra, y "es cuando se tiene que modificar el proyecto".

En cuanto a los pasos que siguen a esta modificación, ha mencionado que la empresa presentará hoy en la Secretaría General de Cultura la parte de estudio arqueológico y ésta tiene que presentar también el aval sobre este modificado.

La próxima semana se firmará el acta de replanteo y se está, igualmente, en el proceso de aprobación del proyecto de reparcelación, con lo cual "en muy corto espacio de tiempo las obras de la plataforma logística comenzarán" y lo harán "con seguridad jurídica tanto para la empresa como para la administración".

"Eso es trabajar con seriedad, rigurosidad y pensando en los habitantes y empresas de Extremadura", ha recalcado Begoña García, para remarcar después que con esto se evidencia que la apuesta de la Junta por esta infraestructura es "un hecho" y "los hechos se demuestran trabajando y solucionando los problemas".