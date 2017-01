Monago asegura que la armonización fiscal no garantiza los servicios públicos

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, cree que el tema de la armonización fiscal entre las comunidades, aún siendo "necesaria", ha tomado "una excesiva dimensión" en la conferencia de presidentes y considera que el "nudo de la cuestión es el que el principio de solidaridad se mantenga".

Monago se ha felicitado de que con la conferencia de presidentes celebrada ayer hubiera "diálogo" entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas que asistieron, "no de las que no asistieron que no quieren diálogo, quieren bilateralidad y eso no puede ser".

En este sentido, ha indicado que "la bilateralidad no tiene encaje en la Constitución" y que no se puede tener "un trato diferencial con una comunidad" porque eso sería una "falta de respeto" hacia el resto.

Tras aplaudir como "nota positiva" el diálogo imperante en este encuentro, ha señalado que "queda mucho trabajo por hacer" y opina que "algunos han puesto el punto en el día de ayer donde no lo tienen que poner: en la armonización fiscal".

Monago entiende que es una medida "necesaria", pues hay situaciones de ventaja de unas comunidades frente a otras, pero estima que este tema "ha tomado excesiva dimensión y en las arcas públicas extremeñas tiene una repercusión, pero no es la solución para garantizar los servicios públicos de calidad" en la región.

En su opinión, el nudo de la cuestión es que el principio de solidaridad que contempla la Constitución española "se mantenga" y que una comunidad como Extremadura, con una gran extensión, población muy dispersa y cada vez mayor, pueda seguir prestando un servicio de calidad a sus vecinos con independencia de donde vivan.

En esta línea, ha declarado que, a la hora de analizar la financiación autonómica, hay quien quiere poner el acento en la población y "tener mucha población no quiere decir que te cuesten más los servicios públicos", porque "si tienes muchos jóvenes hay recursos que se consumen menos como la sanidad o la dependencia".

Por ello, ha insistido en que el principio de solidaridad "se tiene que tener siempre en el frontal en cualquier negociación que se haga en materia de financiación autonómica".

A este respecto, ha añadido que si la posición del Ejecutivo extremeño va por este camino, el PP estará "apoyándole" y que si se equivoca de línea, se lo hará saber.

Aunque en el asunto de la financiación autonómica, Gobierno y comunidades se han dado un plazo de un año, Monago ha recordado que "esto está empezando a andar" y que "ahora se abre un proceso de análisis primero con esos expertos que se van a designar por las comunidades para que hablen".

"La pelea va a ser dura porque como decía Rajoy perras hay menos que antes y necesidades son muchas las que tiene todo el mundo, cada uno con sus razones y Extremadura tiene que hacer ver las suyas, que son razones de mucho peso", ha resaltado.

El líder de los populares en la región ha mencionado que si la comunidad tiene poca capacidad empresarial e industrial "no es porque el extremeño tenga un gen que diga que es menos inteligente y tiene menos talento que los demás".

La razón, ha precisado, es porque hace 50 años las inversiones y procesos de modernización industrial iban para otras comunidades, "solo hay que ver las carencias que tenemos en infraestructuras y comunicaciones".

"De eso no somos responsables los extremeños", ha sentenciado Monago.