Oficinas bancarias a los pueblos en bus

La vicepresidenta de la Junta y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, señaló ayer en el pleno de la Asamblea que hay entidades financiaras que se han comprometido a no irse de ningún municipio de la región donde, al menos, no haya otra entidad financiera. Otras entidades -añadió- «se han comprometido a no dejar a los municipios sin algún tipo de servicio financiero con atención semanal o quincenal en función de las necesidades de sus clientes para atender a su servicio».

Del mismo modo, recoge Europa Press, otras entidades han trasladado al Ejecutivo regional «la posibilidad de acordar con los ayuntamientos servicios de terminales y otros»; y ha añadido que «otras entidades que cuentan con experiencia en otras comunidades autónomas de unidades móviles (como autobuses o vehículos similares) que realizan rutas han puesto encima de la mesa la posibilidad de prestar su servicio en Extremadura».

La vicepresidenta indicó, finalmente, que se están planteando «otras formas de intermediación bancaria mediante agentes mediadores privados fundamentalmente».

Según dijo, todas estas iniciativas se están «valorando» por parte de las entidades e informando a la Junta para no dejar a los pueblos sin bancos, lo que evidencia que «aunque ninguna puede anunciarse todavía» es «la prueba de que no estamos con los brazos cruzados».