Los olímpicos extremeños de la FP

No son atletas. Ni Patricia Pérez ni Daniel Agúndez dan las zancadas más grandes ni resuenan en las televisiones de todo el mundo, pero ambos tienen algo en común: son olímpicos. Los dos extremeños forman parte de la delegación de 18 alumnos de la región que esta semana asisten en Madrid al mayor campeonato de Formación Profesional a nivel nacional. Los extremeños compiten hasta el sábado para sumar oros al medallero regional y lograr una plaza en la fase a nivel europeo.

Patricia es de Cáceres y estudia su segundo año de cuidados auxiliares de enfermería y Daniel es de Alcántara hace lo propio con instalaciones eléctricas, ambos en el instituto García Téllez, uno de los centros extremeños que imparte cursos de FP. Durante estos tres días tendrán que lidiar con las pruebas que les depare el concurso, cada uno en su modalidad pero con la misma ambición. Ambos esperan ganar en sus disciplinas. «Hay mucho nivel, pero yo quiero ganar, espero estar entre los primeros y disfrutar con lo que hago, eso es lo importante», relata Daniel que a sus 20 años confiesa que los cables ya le apasionaban desde pequeño. Algo más indecisa fue Patricia, que se debatió entre la carrera y el módulo hasta que tomó una decisión. Ahora cuando termine, decidirá si continúa su formación en la universidad o no. En cualquier caso la joven destaca las virtudes de la formación profesional. «Estudiar FP no te priva de nada, al contrario, te abre más puertas», añade al tiempo que rebate los mitos que giran en torno a esta modalidad de educación y apostilla que «todas las profesiones son necesarias». «Muchos ámbitos no funcionarían sin el personal de FP», concluye.

Al igual que Patricia y Daniel, todos los seleccionados para participar en Ifema esta semana ostentan el primer premio en la fase regional del concurso que se celebró en mayo del año pasado. Según informa la organización, los alumnos extremeños concurren en 17 especialidades. Junto a ambos compiten David Gómez (carrocería) y Víctor Manuel Martín (pintura de automóvil) por el instituto Javier García Téllez de Cáceres. Alejandro Santa (soldadura) y José Alberto Bernal (ebanistería) representan al instituto San José de Badajoz. Rodrigo Zabala (diseño web) hace lo propio por la escuela Virgen de Guadalupe de Badajoz y Jara de la Osa (tecnología de la moda) y Celia Sanguino (servicio de restaurante), por la universidad Laboral de Cáceres. Del instituto Extremadura de Mérida compite Adrián Ortega (animación 3D y juegos), Ana María Zambrano (peluquería) concurre por el instituto Tierra de Barros de Aceuchal y Cinthia Corraliza (cocina), por el centro de hostelería de Orellana la vieja. Por su parte, Antonio Carnerero (tecnología del automóvil) representa al centro Loustau-Valverde de Valencia de Alcántara, Eduardo Cerezo (carpintería) y Jennifer del Hoyo (estética) hacen lo propio por el Virgen de Guadalupe” de Cáceres. Por último, del instituto Sáenz de Buruaga de Mérida proceden los alumnos Sergio Calvo y Diego Orellana (mecatrónica) y Juan Manuel Quesada (control industrial).