El paro de los diputados extremeños depende de un acuerdo con la Seguridad Social

Ni es seguro, e incluso ni podría llevarse a efecto. Todo depende de un acuerdo con la Seguridad Social. La prestación por desempleo para los diputados, que tanto debate esta generando, depende exclusivamente de llegar a establecer un convenio con la Seguridad Social. De lo contrario, sus señorías podrían quedarse sin ‘paro’. En cualquier caso, siempre se cobraría por un máximo de 15 meses, y podría rondar los 1.000 euros mensuales (el máximo para cualquier trabajador con derecho es de 1.400 euros al mes dependiendo de sus circunstancias familiares), según fuentes de la Cámara extremeña, dado que la enmienda firmada por todos los grupos parlamentarios descarta los derechos adquiridos.

La enmienda transaccional firmada por los cuatro grupos (enmendando la inicial de Podemos, que ha sido el creador de la propuesta) dice lo siguiente: «Hasta que en el convenio especial cn la administración de la Seguridad Social se contemple la contingencia por desempleo, los diputados y diputadas, según el artículo 22, al perder la condición de tales por extinción de mandato, podrán percibir una asignación económica de carácter temporal para su adaptación a la vida laboral o profesional en los términos que acuerde la Mesa de la Cámara, de acuerdo con la Junta de Portavoces, que será incompatible con la percepción de cualquier otro ingreso económico, retributivo o asimilado. La duración y las condiciones de esta asignación se asimilarán a la regulación general de la contingencia por desempleo».

Las fuentes consultadas insisten en que no se trata de ninguna indennización, como sí existe en otros parlamentos autonómicos, sino de una prestación por desempleo cuando el diputado deje su escaño y no tenga trabajo. La polémica se ha suscitado además porque los parlamentarios extremeños no cotizan a la Seguridad Social para tener este derecho al paro, de ahí la necesidad de ese convenio especial. Insisten en que vienen reclamando esta cotización para adquirir ese derecho, pero hasta ahora no ha sido posible; y que hay una diferencia respecto a otros parlamentos y es la exclusividad que tienen la gran mayoría de los diputados extremeños; cuando en otras Cámaras pueden cobrar por otros conceptos, como dar conferencias o por participar en tertulias de medios de comunicación.

Lo cierto es que se trata de una enmienda firmada por todos los grupos parlamentarios de la Cámara regional, que forma parte de las presentadas para la reforma del Reglamento de la Asamblea, que se debatirá en el Pleno del próximo 25 de julio.