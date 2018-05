Pedro Sánchez plantea incluir el paro estructural en el modelo de financiación

El PSOE propone que el indicador de paro estructural sea tenido en cuenta en el futuro modelo de financiación autonómica, una iniciativa avanzada ayer en Mérida por el secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez; y que le parece «enormemente valiente» y «muy buena» al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara. Ambos mantuvieron ayer un encuentro durante la «visita institucional» de Sánchez al jefe del Ejecutivo extremeño, en el que debatieron de esta cuestión y de otras como el AVE, la situación del empleo en la región y, por supuesto, de Cataluña.

El líder de la oposición demandó ayer que, cuanto antes, se convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y el Gobierno «se moje y ponga sobre la mesa» su propuesta respecto a la financiación autonómica. En su opinión, uno de los debates que se deben tener en la actualización del modelo de financiación es que en España hay una realidad distinta, como consecuencia de la recesión sufrida desde 2008.

La propuesta, para el presidente extremeño, es «enormemente valiente», y destacó que «es la primera vez que alguien propone algo que coge el toro por los cuernos» en este asunto.

Además, aclaró, estaría abierta a modificaciones en el futuro, ya que mientras que las situaciones de desempleo persistan se mantendría el criterio. «Cuando tu partes de una situación estructural, por muy rápidas que des las vueltas, los demás las dan también y tu las das lastrado por una situación de partida», recalcó. Por ello, le parece «perfecto» que se pida incluir ese indicador de paro estructural a la hora de negociar el modelo de financiación autonómica.

Por otro lado, en relación a la situación de las infraestructuras en Extremadura, Sánchez aseguró que no va a prometer que el AVE llegará a la región sino que «empeña» su palabra en que si es el próximo presidente de Gobierno «sea una realidad de manera definitiva». A su juicio, «ha habido muchos años de promesas incumplidas, no solo del gobierno del PP, sino del PSOE, y por eso es importante que el PSOE no prometa, sino que empeñe su palabra». Y cuando el AVE llegue a la región, insistió, «la medalla no se la va a poner ningún político, sino la sociedad extremeña que ha sido la que se ha movilizado en una demanda que es justa».

CRÍTICAS DEL PP // La visita en la sede de Presidencia en Mérida ha sido criticada por los populares extremeños, al considerar que el presidente extremeño reciba en «parihuela» y con «maceros» a Pedro Sánchez, en la sede de la Presidencia del Ejecutivo regional, cuando éste no ocupa ningún cargo público más allá del de líder del PSOE; y debería haber sido en la sede regional socialista.

A este respecto, Fernández Vara aseguró que le «da igual» esa crítica del PP.