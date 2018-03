Los pensionistas desafían al viento y la lluvia en las calles de Extremadura

Señor animaja… ¿De dónde saca usted su conclusión? Para asegurar nuestras pensiones y mejorar nuestro poder adquisitivo no hace falta que votemos a Podemos. Basta con no votar a un personaje tan indecente como Mariano Rajoy Brey, y mandar a la oposición a un partido obsceno y corrupto, como ha demostrado ser el Partido Popular. Y no dude usted de lo que le digo, amigo: “Rajoy se pulió la hucha, que su odiado Zapatero dejó llena para los pensionistas”.