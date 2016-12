Piden información sobre la macromontería celebrada en la Sierra de Azuaga

Estoy totalmente de acuerdo, prácticamente en todos los espacios naturales protegidos de Extremadura se caza, en parque nacional Monfrague, a en los Parques Naturales, en la Reserva Natural de la Garganta de los Infiernos, y por lo que se ve también en este Parque, yo me pregunto ¿hay algún espacio natural protegido dónde no se caze?, parece que los políticos extremeños no se quieren dar cuenta de que más del 90% de los extremeños no cazamos.