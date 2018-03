Portugal y España aceleran en Elvas las conexiones del tren

Para Cantón. Si yo fuera de Lisboa, Santarem, Castelo Branco, Oporto, Coimbra, Leiria etc. y veo este mapa http://www.elperiodicoextremadura.com/videos/extremadura/infraestructuras-ferroviarias-gobierno-extremadura_67963.html Me preguntaría ¿pero estos españoles están locos o qué? Sobre todo los de Lisboa si quieren ir a Madrid o para ir de Madrid a Lisboa. ¿A qué viene hacer turismo en la línea vertical por Extremadura, como se ve en ese mapa? El que viene a hacer negocios o turismo a Lisboa o Madrid, lo que quiere es llegar lo antes posible si no se coge el avión. Yo veo la línea recta vertical en este mapa y me río. Mientras hago este trayecto estoy casi en Lisboa, o Madrid. A mi me da vergüenza querer hacer tragar con esto a los portugueses, que nunca han querido esta opción. La vertical me parece muy bien pero como tren lanzadera a la estación de Plasencia. Pues no perjudica a los que van con prisas y quieren sustituir esta opción por el avión. Y el que viene de turismo a Extremadura usaría estos trenes de alta velocidad para moverte de Plasencia a Badajoz, con sus paradas en Mérida y Cáceres. Si nuestro presidente de la época hubiera peleado por esta opción el AVE ya se habría realizado hace años. Porque repito los portugueses no quieren esta opción para ir a Madrid y dan largas por el rodeo que obliga a dar. La línea recta es la más corta. Y por Plasencia yendo a Castelo Branco se puede hacer una Y (i griega) que enlazaría por la zona de Castelo Branco la zona de Oporto y norte portugués y Lisboa centro de Portugal. Ellos matan 2 pájaros de un tiro, lo que supone más de ¾ de la población portuguesa. Pero como dijo Napoleón en política el absurdo no existe. Sigue posteriormente.