El PP exige a Vara explicaciones sobre el macroproyecto de ocio en La Siberia

La comarca de La Siberia vive en las últimas horas pendiente de si habrá o no un gran parque de ocio en la zona, después de la información aparecida en el diario Cinco Días en la que la firma canadiense Triple Five ha descartado esta ubicación; una noticia que la Junta no confirmó ni desmintió ayer, limitándose a asegurar que hay «cuatro grupos inversores distintos interesados en Extremadura», pero que ha provocado que el Partido Popular exija explicaciones «urgentes» al presidente del Ejecutivo regional, Guillermo Fernández Vara, y que vaya a pedir la comparecencia del consejero de Economía en la Asamblea para que explique cuál es la situación de este asunto desde que en marzo pasado el propio Fernández Vara anunciara el proyecto (sin dar ningún nobre) al amparo de la Ley Extremeña de Grandes Instalaciones de Ocio (LEGIO), que ha llegado al Parlamento regional para su debate y aprobación.

El portavoz de Infraestructuras del PP extremeño, Víctor del Moral, recordó ayer que el presidente regional propuso en marzo a los grupos parlamentarios «tender una alfombra roja» a estos promotores con la elaboración de la Ley de Extremeña de Grandes Instalaciones de Ocio (LEGIO), que presumiblemente aprobará el parlamento regional este mes. «Desde aquella fecha no ha vuelto a saberse mucho más», a pesar de que esa ley «Ad hoc», que planteaba la creación de al menos 2.000 puestos de trabajo y 3.000 plazas hoteleras, ha pasado por el Consejo de Estado y ha seguido su trámite durante estos meses.

Según los populares, Fernández Vara debe confirmar si se ha descartado definitivamente Extremadura para este macroproyecto de parque de ocio y si es así, qué es lo que le han comunicado y desde cuando conoce la decisión de esa empresa, que ahora mira hacía la comunidad autónoma andaluza.

Además, reclaman que el presidente extremeño aclare también si la normativa está hecha a medida para este proyecto de esa empresa y si existen otras iniciativas empresariales que puedan acogerse a esta normativa.

Víctor del Moral se preguntó qué ha podido ocurrir desde marzo hasta ahora para que este grupo inversor haya abandonado la opción extremeña porque el déficit de infraestructuras era el mismo entonces que ahora. «Si todo esto es verdad, Extremadura pierde otra oportunidad más y supone la puntilla a una legislatura que ha fracasado», concluyó.

LA HOJA DE RUTA, SIGUE // Sin embargo, ayer la portavoz de la Junta ni confirmó ni desmintió esa información, y recalcó que «hay cuatro grupos inversores distintos interesados en la instalación de parques de ocio en Extremadura», e insistió en que «nunca hemos hablado de ningún proyecto en concreto ni de nombres». Lo importante ahora, recalcó Gil Rosiña, es centrarse en la aprobación de la LEGIO, para «dotarla de seguridad jurídica» que permita que grandes empresas generen riqueza y empleo en la región con este tipo de instalaciones de ocio. En este sentido, recordó que este viernes finaliza el plazo para que los grupos parlamentarios registren sus enmiendas parciales a la misma.

Gil Rosiña rechazó que esta ley «se esté haciendo con nombre y apellidos para alguien», sino para que Extremadura no siga arrastrando los mismos déficits de generación empleo y futuro. La Junta está haciendo la parte que le compete como gobernante, destacó. «Ha salido una noticia, pero pueden salir veinte, que la Junta, que es un gobierno va a seguir con su hoja de ruta trazada, que no va a cambiar», sentenció.

Lo cierto es que la polémica ya está en el debate político y algunos, como el secretario general de Podemos Extremadura, Álvaro Jaén, recordó ayer que su formación siempre ha dicho que la Junta vende «humo» con el proyecto de instalación de un parque de ocio en la comarca de La Siberia. «Mientras algunos aplaudían el hecho de que se implantaran casinos con mano de obra barata en Extremadura, convirtiéndose en un paraíso fiscal, otros dijimos que aquello era humo», manifestó a preguntas de los periodistas.

Además, criticó que en el Gobierno regional «sigue pareciendo que no hay nadie al volante y van sin cabeza», pues mientras aplauden proyectos como estos «vetan otros apegados al terreno» y que realmente pueden crear empleo en la comunidad autónoma, como la propuesta de Podemos para aclimatar los edificios públicos y las viviendas de la región

La noticia también provocó ayer que Ecologistas en Acción de Extremadura exija la retirada inmediata de LEGIO y la comparecencia de Fernández Vara para explicar si esta ha sido hecho a medida de un proyecto concreto. Esta organización lamentó que desde que se empezó a getar esta normativa por parte del Ejecutivo autonómico se haya pretendido legislar a favor de una única empresa, «en una actitud servil que ha supuesto un esfuerzo jurídico y parlamentario inútil». A su juicio, como ya quedó claro en otros proyectos ideados para otras comunidades autónomas, el coste de crear las infraestructuras asociadas requeridas en estas instalaciones hace imposible que sean rentables.