El PSOE extremeño propone celebrar primarias para las alcaldías el 10 de junio

Si ignorando primer borrador al respecto del último Congreso Federal, la vieja guardia socialista extremeña, blinda sus listas electorales para próximas convocatoriass públicas, presentando candidaturas, exclusivamente, de 'militantes profesionales' y no de mayoria silenciosa de fieles votantes históricos, Vara, no conseguirá su tercer mandato, ni ciudades como Badajoz-Cáceres-Almendralejo-Plaseencia etc etc etc tendrian alcaldias del PSOE...