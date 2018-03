PSOE: "Hoy salen a la luz las vergüenzas del Gobierno de Monago en transporte"

Ni soy del PP ni soy del PSOE pero que venga este señor diciendo tal barbaridad "hoy salen a la luz las vergüenzas de Monago en Extremadura en materia de transporte", con cuatro años que gobernó Monago frente a los casi treinta que lo han hecho los del PSOE (recuerdo la promesa en los últimos años de gobierno antes de que entrara Monago, del AVE para el 2016????) y no se han preocupado para nada del transporte en Extremadura, ni del transporte ni de otras cosas. Por favor, que la memoria no sólo recuerda lo que nos apetecería recordar, también lo que no te gustaría, lo tienes ahí, y si no, para eso están las hemerotecas.