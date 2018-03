El SES abre el martes el nuevo plazo para inscribirse en las oposiciones

La próxima semana se abrirá un nuevo plazo para inscribirse en las oposiciones del Servicio Extremeño de Salud (SES). En concreto, el lunes, 5 de marzo, se publicará en el Diario Oficial de Extremadura la convocatoria con las 1.837 plazas (repartidas en nueve categorías) de la oferta extraordinaria aprobada recientemente en Consejo de Gobierno de la Junta. El grueso de estas plazas se sumarán a las 1.368 que ya se convocaron el pasado septiembre y que corresponden a las ofertas de empleo público de los años 2015, 2016 y 2017.

Así, las dos ofertas (ordinaria y extraordinaria) se aglutinarán en una sola y sumarán casi 3.200 plazas en total, pero como la de septiembre ya está avanzanda y ya se registraron durante el plazo dado más de 100.000 solicitudes, ahora es necesario volver a abrir un nuevo plazo de inscripción. Este comenzará al día siguiente de la publicación de las nueva convocatorias extraordinarias (una por cada categoría), es decir, que el nuevo plazo de solicitud para optar a estas plazas arrancará el próximo martes 6 de marzo. En concreto, las categorías que ahora se convocarán y sumarán sus plazas a las ya convocadas en esas mismas categorías son médico de familia y pedriatra en equipos de Atención Primaria, enfermero, enfermero obstétrico-ginecológico, fisioterapeuta, auxiliar de enfermería, auxiliar administrativo, celador y celador con discapacidad intelectual.

A estas se suman, otras cinco especialidades de la categoría de facultativo especialista de área que no fueron convocadas en septiembre. Son Angiología y Cirugía Vascular, Aparato Disgestivo, Cirugía General y Aparato Digestivo, Nefrología y Oncología.

Las personas que quieran acudir a las oposiciones y aspirar a las plazas en juego de estas categorías tendrán que inscribirse una vez se publiquen el lunes las convocatorias, pero no tendrán que hacerlo todas las que deseen participar en los procesos selectivos. Aquellos que ya se hayan inscrito en las categorías que ahora se acumulan porque ya se convocaron en septiembre no tienen que volver a presentar la solicitud. Es decir, que si un aspirante ya se incribió en la convocatoria de septiembre para opositar para celador, ya no tiene que volver a inscribirse aunque haya más plazas nuevas, puesto que se trata de la misma categoría y habrá un único examen para la suma total de la oferta.

Para facilitar esta labor, la dirección del SES publicará también el lunes, día 5, las listas provisionales de aquellos ya inscritos que, en principio, resultarían admitidos y excluidos en la convocatoria del pasado septiembre para conocer su situación de cara al nuevo plazo de inscripción. Los listados se publicarán en la web de empleo público del SES (convocatoriasses.gobex.es) y serán solo meramente informativos. «No podrán presentar solicitudes los aspirantes que ya se encuentren admitidos o estén excluidos por causas susceptibles de subsanación, salvo si desean cambiar de turno de acceso», explican desde la secretaría general del SES.