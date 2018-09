El SES aplicará las 35 horas en octubre y realizará un centenar de contrataciones

La jornada laboral de 35 horas regresará al Servicio Extremeño de Salud (SES) el próximo 1 de octubre. La Consejería de Sanidad confirmó ayer que mantiene su propuesta de flexiblización horaria para que los profesionales sanitarios puedan recuperar, en parte, el horario que tenían hasta el año 2012, cuando el Gobierno central incrementó la jornada en dos horas y media más a la semana. Para cubrir esas horas que se dejarán de hacer el SES calcula que necesitará realizar un centenar de nuevas contrataciones en el sistema.

El plan pasa por rebajar de 37,5 a 35 horas la jornada laboral presencial, pero los trabajadores tendrán que realizar esas 2,5 horas de más de forma no presencial y a través de formación. Ese es el acuerdo que se alcanzó en junio entre la Junta y los sindicatos en la Mesa General de Negociación de la Administración regional para todos los empleados públicos (incluidos los del SES) y, por ahora, la única fórmula viable para recuperar las 35 horas, ya que el aumento de la jornada está estipulado en un decreto de ámbito nacional que la comunidad no puede modificar a su antojo. «Las dos horas y media restantes para completar la jornada de 37,5 horas semanales se dedicarán a actividades de formación o similares, siempre de forma no presencial», explican desde la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales.

El SES recuerda que el acuerdo cerrado en la mesa general de negociación ya se ha debatido en dos ocasiones en la Mesa Sectorial de Sanidad y que mañana miércoles se volverá a abordar con las seis organizaciones sindicatles representativas del ámbito sanitario extremeño. «Esta semana la mesa debatirá la manera de implentar las 2,5 horas de trabajo no presencial». Y aunque todavía hay flecos por cerrar, insiste en que la jornada de 35 horas se aplicará desde el próximo 1 de octubre.

DUDAS ENTRE LOS SINDICATOS / No parece que lo tienen tan claro algunas centrales sindicales que se muestran cautas y desconfían. La semana pasada Satse, Simex y Usae denunciaron que la implantación de las 35 horas desde el 1 de octubre era «un fraude» del SES porque, indicaron, no es posible que se haga la realidad.

En una nota, los tres sindicatos (de enfermería, médicos y técnicos auxiliares) señalaron que en un informe publicado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se concluye que Extremadura no cumple las reglas de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y por esto, agregan, el acuerdo firmado en la región no puede hacer efectiva la jornada de 35 horas semanales reales. «Nos tememos que a partir del 1 de octubre los profesionales sanitarios van a seguir trabajando 37 horas y media semanales, y se mantendrán los recortes en derechos y retribuciones que se sufren o desde 2010».

También dio ayer un toque de atención CSIF. El sindicato avisa de que se movilizará si el 1 de octubre no llegan las 35 horas para «todos» los empleados de la administración autonómica y no se desbloquea el desarrollo de la carrera profesional en el último trimestre del año, tal y como se comprometió. El presidente de la organización, Benito Román, criticó que «a día de hoy hay sectores (el sanitario entre ellos) que están a la espera de reuniones para llevarlas a efecto». Por ello, hizo un llamamiento al Ejecutivo regional, al que pidió también que «de forma inmediata» se ponga a negociar el desbloqueo y desarrollo de la carrera profesional, que lleva congelada desde el 2011.

Por otra parte, Román también se refirió ayer al modelo de oposiciones y reclamó una formación específica para los integrantes de los tribunales para que «no sean siempre los patitos feos cuando las cosas salen mal». Se trata, dijo, de fijar criterios de evaluación «claros» para que los conozcan quienes deseen acceder a la función pública en lugar de «dejarlos al albur de los miembros de los tribunales, como se está haciendo».