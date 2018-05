El SES asegura que la bolsa de celador se abrirá «lo antes posible»

Aún está dentro de los tiempos establecidos, pero la intención del Servicio Extremeño de Salud es poner en marcha las bolsas de trabajo de celador y pinche «lo antes posible». Así lo aseguran desde la Consejería de Sanidad tras ser preguntado por este diario por dos de las bolsas más numerosas y que todavía siguen cerradas en el SES.

A finales de enero se publicaron los listados únicos de aspirantes admitidos en ambas categorías. Fueron 16.562 las personas que posteriormente tuvieron que presentar la solicitud de participación así como los documentos acreditativos de los requisitos y méritos alegados de forma telemática (DNI, certificados de servicios prestados, vida laboral, diplomas de cursos...). Cumplido el plazo de 20 días para entregar dicha documentación, ahora el SES está trabajando en la verificación de todo el material aportado por cada uno de los aspirantes. «Es una labor minuciosa de validación y comprobación, ya que nos encontramos con muchos documentos aportados por los aspirantes que no han sido solicitados y que no tienen cabida dentro del baremo establecido. Esta labor es muy importante, ya que de ello depende el número y el orden de los aspirantes que van a conformar estas bolsas de trabajo», explican desde el SES. Recuerdan que cuentan con un plazo de seis meses para verificar esta documentación que no termina hasta el 31 de julio. Cumplida esa fecha debe publicarse las listas provisionales de admitidos y excluidos.