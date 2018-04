«Si eres precario, no dices no»

«La dependencia tiene tres patas: las políticas públicas, la financiación de los servicios a las personas que sufren esta situación, y el sostenimiento de los mismos, que pasa, entre otras cosas, porque los trabajadores del sector tengan condiciones dignas. Y esto no ocurre, porque hay mucha precariedad». Así resume Francisco Manuel Jiménez, representante de CCOO, el motivo de la protesta que tuvo lugar ayer en Mérida para pedir condiciones dignas para los empleados en el área de la discapacidad. «Cuando estás en una empresa en un contexto precario, cobrando menos que el salario mínimo interprofesional, no dices que no a determinadas cosas, por ejemplo, a hacer horas extras de voluntario los fines de semana cuando hay algún tipo de actividad deportiva o de ocio», añade.

Lo que viene a explicar es que desarrollan una labor donde la vocación es muy necesaria, pero esta no puede ser excusa para no considerar que son empleados que hacen más jornada de la que debieran y no se les reconoce económicamente. Un dato muy significativo es que el 80% de estos trabajadores son mujeres.

De este modo, más de 50 personas se reunieron a las puertas de la sede del Cermi (Comité Español de Personas con Discapacidad), para recordar que «la atención a la discapacidad es un servicio público que necesita ser garantizado».

En Extremadura hay unos 2.000 empleados que se dedican a estas tareas (por ejemplo, en los 260 Centros de Atención a la Discapacidad, de los que 162 son Centros Especiales de Empleo). Muchos de los asalariados cobran menos de 1.000 euros.

En la región funciona una formula «a caballo entre la subvención y el concierto, por lo que el sueldo de los trabajadores depende de las ayudas», subraya el responsable regional de Discapacidad de la Federación de Empleados de los Servicios Públicos de UGT, Fernando Macías. «Lo que se pide es que se sitúe en la vía del concierto, de manera que se cobre puntualmente y se garantice una retribución digna».

Por su parte, Cermi Extremadura quiso puntualizar que «no constituye ni forma parte de la patronal» que negocia a nivel nacional el XV Convenio Colectivo y que «siempre apoyará los logros que mejoren las condiciones laborales y dignifiquen el trabajo de los profesionales».

Macías explicó que la concentración fue allí porque «no hay una patronal ni otro lugar representativo».