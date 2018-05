Vergeles no dimitirá tras la reprobación de la Cámara y pide disculpas por la lista de espera

Rotundo. «No he pensado en dimitir en ningún momento». Así respondió el consejero de Sanidad, José María Vergeles, tras la reprobación ayer de la Asamblea a su gestión por parte de la oposición política, que sacó adelante una propuesta de impulso del Grupo Parlamentario Popular para instar a la Junta a suprimir el párrafo del II Plan Operativo Integral de Listas de Espera del SES en el que se dice que cuando alguien está en lista de espera está en un período para reflexionar si quiere operarse o no. La oposición votó a favor de esa propuesta que llevaba implícita la reprobación de Vergeles, por «la excusa, el desprecio a la verdad, la falta de humildad y la prepotencia», del titular de esta cartera sanitaria, según la portavoz del PP, Cristina Teniente. «Instamos a suprimir el párrafo de la vergüenza», porque «no se puede sostener que este párrafo siga un minuto más, ni que el señor Vergeles siga siendo consejero de Sanidad, al que no solo reprobamos por sus errores o incompetencia, sino por su falta de sensibilidad con los extremeños», recalcó la popular. Ese rechazo a la labor del consejero también se hizo patente por parte de Podemos, que insistió en que Vergeles «debe dimitir ya por dignidad y por respeto a la gente»; mientras que Ciudadanos aseguró que «se merece que le tiremos de la chaqueta y reflexione».

Se trata de una reprobación simbólica ya que esta figura no está contemplada en el Reglamento de la Cámara, aunque es la primera persona que es reprobada simbólicamente por la Asamblea de Extremadura. La de ayer es la segunda vez en esta legislatura que el PP la pide, en este caso la ha incluido en esa propuesta de impulso para suprimir ese polémico párrafo. Según Teniente Vergeles merece que se le muestre «tarjeta roja», por las «50 sombras de Vergeles», haciendo un juego de palabras con la famosa obra literaria.

Desde las filas de Podemos, su portavoz, Álvaro Jaén, señaló que «nadie entiende» que Vergeles aún no haya dimitido, por «respeto» a los pacientes tras las consideraciones que se recogen en ese II Plan Operativo Integral de Listas de Espera; y subrayó que si continúa en su puesto, «lo hará hasta las cejas de su propio barro; usted debe dimitir ya».

EL PÁRRAFO NO SE PUEDE TOCAR // Sin embargo, el consejero manifestó tras esa reprobación de la Cámara que «en ningún momento» ha pensado en dimitir, porque «todavía me quedan cosas interesantes por hacer que ahora están en proyecto, pero que quiero dejarlas cerradas y terminadas antes de que acabe la legislatura», argumentó. Además, considera que esa reprobación se debe al «nerviosismo que tienen los grupos políticos por un período electoral que se va acercando cada vez más», y aseguró que ese párrafo «no se puede eliminar porque forma parte de la literatura científica» y modificar esa parte del texto sería «censura».

Asimismo, añadió que la gestión en esta materia está siendo bien valorada por los extremeños, y aludió al último barómetro sanitario de 2017, que da la máxima puntuación al SES jamás obtenida desde que se puso en marcha (6,61) aunque por debajo de la media nacional (6,68).

Pese a todo, pidió «disculpas» a las personas que están en lista de espera, sobre todo al 30% de extremeños que consideran, según este barómetro, que las listas de espera están peor que hace un año. «Lo que verdaderamente me importa es el barómetro sanitario, y no lo que ha ocurrido hoy en la Cámara», reiteró, aunque «hay ciudadanos que nos dicen que hay que mejorar, y les pido disculpas por estar en alguna lista de espera», sentenció.

Preguntado por la prensa, indicó que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, le dijo tras esa reprobación que «sigamos trabajando y sigamos haciendo las cosas como las estamos haciendo».