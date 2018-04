'Campeones' de la taquilla

'Campeones' ha sabido conectar con el público. La mezcla de humor y emoción ha colocado a la última película del madrileño Javier Fesser en el número uno de taquilla. Es el mejor estreno español del año: casi dos millones de euros (1,9) y 300.000 espectadores en su primer fin de semana en cines, donde se ha colocado por encima de 'Ready player one'. “¿Spielberg? ¿Quién es ese?”, se ríe un pletórico Fesser. En opinión del cineasta, 'Campeones' –que no pertenece a ninguna de las dos grandes plataformas audiovisuales, Atresmedia y Telecinco Cinema- se ha comido la taquilla por varios motivos. Entre ellos, el hecho de ser “una película honesta en la que cada fotograma irradia sentimiento positivo”.

Puede que hayamos visto mil veces en la gran pantalla la historia de un entrenador de baloncesto en horas bajas. Puede que la trama sea previsible. Puede que contenga moralina. Puede, incuso, que sea larga para el espectador (más de dos horas). Pero, protagonizada por personas con discapacidad real, 'Campeones' toca la fibra. Provoca la risa. Confirma el talentazo del actor Javier Gutiérrez. Y, sobre todo, emociona. “Hemos construido una historia desde la verdad”, admite Fesser, que tuvo en la infanta Elena a una de sus mayores portavoces. “Acabo de ver una película fabulosa que llama 'Campeones'”, soltó la hermana del Rey a la salida del cine a los periodistas que le querían preguntar por la crisis de la foto de Sofía con sus nietas.

Un amargado

Gutiérrez –actor que vive un momento de gloria- viene de hacer dos personajes incómodos para el espectador. Dos cretinos como el de la serie 'Vergüenza' y el de la película 'El autor'. Cuando empieza 'Campeones', de hecho, vemos en pantalla a otro tipo desagradable, un amargado con problemas para controlar la ira. Ejerce de segundo entrenador de un equipo de primera división de baloncesto, un Peter Pan sin ganas de tener un hijo a pesar de que su mujer sí lo desea. Una bronca descomunal con un colega deriva en una borrachera y en un accidente de tráfico que le sienta en el banquillo. El verdecito: entrenar durante unos meses a un grupo de deportistas con discapacidad intelectual, a los que, al principio, no tiene ningún reparo en llamar “mongolos” o “subnormales”.

El hecho de que los diez protagonistas estén interpretados por personas con discapacidad intelectual real añade un componente de verdad imprescindible y multiplica por mil la empatía”, explica Fesser, que además de director es el coguionista del filme junto con David Marqués. “Campeones es una mezcla explosiva de humor y ternura”, añade el cineasta, capaz de realizar títulos tan diferentes como 'El milagro de P. Tinto', 'Camino' o 'La gran aventura de Mortadelo y Filemón'. “Javier Gutiérrez tiene muchas tablas. Es un actor excelente. Pero al ver a sus compañeros de reparto nos aseguró que se tenía que poner las pilas porque le iban a quitar protagonismo”, explica Fesser, que trabajó el guion con muchas asociaciones de personas con discapacidad.

El hijo de Javier Gutiérrez

Gutiérrez tiene un hijo con discapacidad y resulta inevitable ver la película con otros ojos. De hecho, uno de los motivos por los que se lanzó al proyecto fueron las ganas de reivindicar un colectivo que, desgraciadamente, carece de la empatía y respeto que merecen. Lo que vemos en pantalla es un grupo de personas transparentes, honestas y sin prejuicios que afrontan el reto de convertirse en un equipo de baloncesto. Y lo hacen de la misma manera con la que viven sus vida: con total entusiasmo. “Es irremediable que los espectadores acaban cuestionándose quiénes son los verdaderos discapacitados y quiénes no”, subraya Fesser, que califica de “alegres y disfrutones” a los compañeros de reparto de Gutiérrez, personas ajenas a la industria del cine y sin experiencia delante de las cámaras. “Dan al espectador una lección de ilusión, positividad, generosidad y ganas de vivir”, añade el realizador.

El apoyo de TVE

Distribuida por la 'major' Universal, 'Campeones' no nace bajo el paraguas de las dos grandes firmas audiovisuales: Atresmedia y Telecinco Cinema. Es una producción de Pendelton (la productora de Fesser) y Morena Films, que han tenido de socio a TVE. Habitualmente, la corporación no mima demasiado el cine que respalda. Ahí está el sangrante ejemplo de 'Tarde para la ira', filme de Raúl Arévalo que conquistó el Goya y que apenas promocionó. En el caso de 'Campeones', sin embargo, el apoyo mediático de TVE ha sido total. “Se han creído la película desde el primer momento y todo ha ido rodado”, concluye. Y eso que la carrera comercial del filme no ha hecho más que empezar.